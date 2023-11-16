Jelang Tampil di 16 Besar Kumamoto Masters 2023, Kevin Sanjaya/Rahmat Hidayat Bakal Evaluasi Permainan

KUMAMOTO - Ganda putra Indonesia, Kevin Sanjaya Sukamuljo/Rahmat Hidayat berhasil merebut tiket 16 besar Kumamoto Masters 2023 dengan mudah. Meski terlihat dapat bermain baik, Kevin/Rahmat ternyata masih belum puas dengan permainan mereka, karena itu akan ada evaluasi sebelum tampil di babak 16 besar turnamen super 500 tersebut.

Ya, Kevin/Rahmat melewati babak 32 besar dengan mudah karena dapat menghajar pasangan Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin dalam waktu 32 menit saja. Dalam laga yang digelar di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, Rabu 15 November 2023sore WIB itu, Kevin/Rahmat menang dua gim langsung lewat skor 21-19 dan 21-14.

Usai laga, Kevin mengaku sangat bersyukur karena perjalanan dirinya dan Rahmat masih terus berlanjut. Namun, ia merasa masih perlu ada perbaikan dari permainan mereka agar bisa bemain lebih baik lagi.

"Puji Tuhan hari ini kami bisa melewati pertandingan dengan baik. Hari ini kami bisa tampil dengan cukup baik," kata Kevin dikutip dari keterangan resmi PBSI, Kamis (16/11/2023).

"Meskipun menang, tetap masih ada yang perlu diperbaiki lagi," lanjutnya.

Senada dengan partner sekaligus seniornya, Rahmat juga melihat bahwa masih ada evaluasi yang harus dilakukan agar bisa tampil lebih baik lagi. Dia mengaku masih menunjukkan penampilan yang belum sempurna.