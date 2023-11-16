Momen Perang Mental Pebulu Tangkis Malaysia Tengil Duluan Lalu Dibungkam Kevin Sanjaya di Kumamoto Masters Jepang 2023

MOMEN perang mental saat pebulu tangkis Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzudin tengil dulan lalu dibungkam oleh Kevin Sanjaya Sukamuljo di Kumamoto Masters 2023 akan diulas oleh Okezone pada artikel ini.

Seperti diketahui, pasangan ganda putra anyar Indonesia, Kevin Sanjaya/Rahmat Hidayat baru saja melaju ke babak 16 besar Kumamoto Masters 2023 setelah menumbangkan pasangan ganda putra asal Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzudin dalam dua game langsung 21-19 dan 21-14.

Pertandingan menghadapi ganda putra peringkat 24 ranking BWF itu merupakan yang pertama untuk pasangan Kevin/Rahmat. Tapi khusus untuk Kevin Sanjaya, ini merupakan pertemuan ketiganya dengan Goh/Izzudin.

Bahkan, Kevin Sanjaya selalu terlibat perang mental dengan Goh/izzudin saat dirinya masih berpasangan dengan Marcus Gideon. Contohnya di pertemuan pertama Kevin dengan Goh/Izzudin di babak 16 besar Indonesia Master 2020.

Kala itu, Kevin/Marcus yang telah menang di game pertama dibuat kesal dengan aksi Izzudin yang melakukan smash keras di bibir net dengan dibarengi sebuah teriakan.

Sontak, aksi Izzudin itu mengundang tatapan tajam dari Kevin yang mengisyaratkan untuk berhati-hati. Benar saja, setelah aksi itu, Kevin langsung menunjukan aksi tengil andalannya. Mulai dari pukulan angin, teriakan keras hingga pukulan keras di depan net.