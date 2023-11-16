Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Momen Perang Mental Pebulu Tangkis Malaysia Tengil Duluan Lalu Dibungkam Kevin Sanjaya di Kumamoto Masters Jepang 2023

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |20:15 WIB
Momen Perang Mental Pebulu Tangkis Malaysia Tengil Duluan Lalu Dibungkam Kevin Sanjaya di Kumamoto Masters Jepang 2023
Kevin Sanjaya/Rahmat Hidayat sempat membuat pasangan Malaysia kena mental (Foto: PBSI)
A
A
A

MOMEN perang mental saat pebulu tangkis Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzudin tengil dulan lalu dibungkam oleh Kevin Sanjaya Sukamuljo di Kumamoto Masters 2023 akan diulas oleh Okezone pada artikel ini.

Seperti diketahui, pasangan ganda putra anyar Indonesia, Kevin Sanjaya/Rahmat Hidayat baru saja melaju ke babak 16 besar Kumamoto Masters 2023 setelah menumbangkan pasangan ganda putra asal Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzudin dalam dua game langsung 21-19 dan 21-14.

goh sze fei/nur izzuddin foto ig @ba_malaysia

Pertandingan menghadapi ganda putra peringkat 24 ranking BWF itu merupakan yang pertama untuk pasangan Kevin/Rahmat. Tapi khusus untuk Kevin Sanjaya, ini merupakan pertemuan ketiganya dengan Goh/Izzudin.

Bahkan, Kevin Sanjaya selalu terlibat perang mental dengan Goh/izzudin saat dirinya masih berpasangan dengan Marcus Gideon. Contohnya di pertemuan pertama Kevin dengan Goh/Izzudin di babak 16 besar Indonesia Master 2020.

Kala itu, Kevin/Marcus yang telah menang di game pertama dibuat kesal dengan aksi Izzudin yang melakukan smash keras di bibir net dengan dibarengi sebuah teriakan.

Sontak, aksi Izzudin itu mengundang tatapan tajam dari Kevin yang mengisyaratkan untuk berhati-hati. Benar saja, setelah aksi itu, Kevin langsung menunjukan aksi tengil andalannya. Mulai dari pukulan angin, teriakan keras hingga pukulan keras di depan net.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/10/40/2936138/kisah-gregoria-mariska-tunjung-yang-kaget-terima-hadiah-karangan-bunga-dari-sang-kekasih-usai-juara-kumamoto-masters-2023-aaOqJ7VWVz.jpg
Kisah Gregoria Mariska Tunjung yang Kaget Terima Hadiah Karangan Bunga dari sang Kekasih Usai Juara Kumamoto Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/40/2928367/kisah-gregoria-mariska-tunjung-yang-kaget-selalu-menang-straight-game-di-kumamoto-masters-2023-sCazpYxQIM.jpg
Kisah Gregoria Mariska Tunjung yang Kaget Selalu Menang Straight Game di Kumamoto Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/23/40/2925518/sikap-dingin-dan-memilih-tak-lakukan-selebrasi-juara-gregoria-mariska-saat-kalahkan-chen-yufei-di-kumamoto-masters-2023-XpPzV4hULQ.jpg
Sikap Dingin dan Memilih Tak Lakukan Selebrasi Juara Gregoria Mariska saat Kalahkan Chen Yufei di Kumamoto Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/23/40/2925496/kisah-haru-perjuangan-gregoria-mariska-hingga-telapak-kaki-robek-di-kumamoto-masters-2023-zSriEpwK65.jpg
Kisah Haru Perjuangan Gregoria Mariska hingga Telapak Kaki Robek di Kumamoto Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/40/2924901/kisah-heroik-gregoria-mariska-tunjung-juara-kumamoto-masters-2023-meski-kulit-telapak-kakinya-sobek-szwqGX1k2Y.jpg
Kisah Heroik Gregoria Mariska Tunjung, Juara Kumamoto Masters 2023 meski Kulit Telapak Kakinya Sobek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/40/2924114/asisten-pelatih-beberkan-faktor-utama-yang-bikin-gregoria-mariska-sukses-juarai-kumamoto-masters-2023-IjWd6N6ktR.jpg
Asisten Pelatih Beberkan Faktor Utama yang Bikin Gregoria Mariska Sukses Juarai Kumamoto Masters 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement