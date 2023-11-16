Hasil Kumamoto Masters 2023: Jonatan Christie Amankan Tiket ke Perempatfinal Usai Gilas Wakil Taiwan

HASIL Kumamoto Masters 2023 akan dibahas di sini. Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, sukses mengamankan kelolosan ke babak perempatfinal setelah mengalahkan Su Li Yang asal Taiwan.

Jonatan menang dalam tempo 79 menit dengan skor akhir 19-21, 21-11, dan 22-20. Di babak selanjutnya, Jonatan akan menghadapi pemenang laga di antara pemain nomor satu dunia asal Denmark, Viktor Axelsen, kontra Ng Tze Yong, dari Malaysia.

Berlaga di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, Kamis (16/11/2023) siang WIB, Jojo -sapaan Jonatan- berada dalam tekanan lawan sejak awal pertandingan. Alhasil, dia langsung tertinggal 0-3 dan kemudian 2-7.

Setelah itu, pemain rangking empat dunia itu perlahan-lahan bisa bangkit dan memangkas ketertinggalannya mnejadi 5-7. Namun, dia beberapa kali membuat kesalahan dengan terlalu jauh mengangkat bola sehingga keluar dari lapangan. Su pun bisa mencapai interval gim pertama lebih dulu dengan keunggulan 11-8.

Usai rehat, Jonatan masih terus membuat kesalahan demi kesalahan yang menguntungkan Su. Dia pun terus berada dalam posisi tertinggal di angka 10-15.

Pemain berusia 26 tahun itu pun berusaha keras untuk mengejar ketertinggalannya hingga bisa mendekat di angka 13-15. Sayanngya, setelah menempel Su di angka 19-20, dia akhirnya tetap tumbang 19-21 di gim pertama karena serangan bola-bola menyilang dari sang lawan sangat merepotkannya.

Pada gim kedua, Su langsung tancap gas memimpin 3-0. Namun, Jonatan dengan cepat bisa bangkit karena berusaha bermain lebih menyerang. Hasilnya, dia bisa berbalik unggul 5-3 setelah mendapat lima poin beruntun.