HOME SPORTS NETTING

Hasil Kumamoto Masters Japan 2023: Rinov/Pitha Dikalahkan Ganda Korea Selatan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |09:34 WIB
Hasil Kumamoto Masters Japan 2023: Rinov/Pitha Dikalahkan Ganda Korea Selatan
Rinov/Pitha terhenti di 16 besar Kumamoto Masters 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

KUMAMOTO – Ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, tumbang di tangan unggulan keempat asal Korea Selatan, Seo Seung Jae/Chae Yu Jung di babak 16 besar Kumamoto Masters Japan 2023. Mereka kalah dua gim langsung dari Juara Dunia 2023 itu dengan skor 16-21 dan 22-24 dalam waktu 43 menit.

Dengan hasil tersebut, usai sudah perjalanan Rinov/Pitha di turnamen Super 500 itu. Sementara Seo/Chae melangkah ke perempat final untuk menghadapi pemenang laga antara unggulan kelima asal China, Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin kontra utusan tuan rumah, Hiroki Nishi/Akari Sato.

Bermain di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, Kamis (16/11/2023) pagi WIB, Ripith -sebutan Rinov/Pitha- tampil apik di awal pertandingan. Mereka mampu menekan Seo/Chae dan memimpin dengan keunggulan 6-2 dan kemudian 9-3.

Namun, perlahan-lahan sang Juara Dunia 2023 mulai bangkit dan bisa memangkas ketertinggalan mereka menjadi 8-9. Akan tetapi, Rinov/Pitha tetap bisa menginjak interval gim pertama lebih dulu di angka 11-8.

Sayangnya, pasangan Merah-Putih banyak melakukan kesalahan sendiri setelah jeda. Kondisi itu pun dimanfaatkan dengan baik oleh Seo/Chae untuk membalikkan keadaan menjadi unggul 16-14.

Rinov/Pitha benar-benar kesulitan untuk mengimbangi permainan lawan setelah itu. Pertahanan mereka pun mudah ditembus oleh serangan lawan. Alhasil, mereka kalah dengan skor 16-21 di gim pertama.

