Hasil 16 Besar Kumamoto Masters 2023: Sikat Kim Ga-eun, Gregoria Mariska Tembus Perempatfinal

KUMAMOTO - Gregoria Mariska Tunjung berhasil melaju ke perempatfinal Kumamoto Masters 2023 Super 500. Tunggal putri Indonesia itu menang dua gim langsung atas Kim Ga-eun di babak 16 besar Kumamoto Masters 2023 dengan skor 23-21 dan 21-12.

Bermain di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, Kamis (16/11/2023) pagi WIB, Gregoria bertarung sengit dengan Kim sejak awal pertandingan. Mereka saling kejar mengejar angka hingga mencapai skor 3-3.

Setelah itu, sang jagoan Tim Merah-Putih mampu mendominasi dengan variasi serangan yang dilakukannya hingga bisa menjauh dengan keunggulan 8-3. Namun, Kim bisa keluar dari tekanannya dan menyamakan kedudukan di angka 10-10. Bahkan, dia berbalik unggul 11-10 di interval gim pertama.

Usai rehat, Gregoria berusaha keras untuk mengimbangi permainan lawan. Namun, dia cukup kesulitan untuk mencari celah dan terus tertinggal di angka 15-17.

Akan tetapi, pemain rangking tujuh dunia itu akhirnya mampu bangkit dan kembali memimpin di angka 18-17 meski skor imbang lagi 20-20. Namun pada Gregoria bermain gemilang di poin-poin kritis sehingga sukses mengamankan kemenangan di gim pertama dengan skor 23-21.

Pertarungan sengit kembali terjadi di gim kedua. Gregoria yang sempat tertinggal 3-4, mampu berbalik unggul 6-4 berkat serangan ciamik yang dilakukannya.