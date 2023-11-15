Begini Kabar Terkini Sony Dwi Kuncoro, Tunggal Putra Legendaris Indonesia yang Pernah Menangkan Medali Olimpiade Athena 2004

KABAR terkini Sony Dwi Kuncoro akan dibahas di sini. Sony Dwi Kuncoro adalah seorang pebulu tangkis tunggal putra legendaris Indonesia yang pernah memenangkan medali di Olimpiade Athena 2004.

Selagi Taufik Hidayat memenangkan emas, Sony memenangkan perunggu di Olimpiade Athena 2004 silam. Pada masa itu, Sony dan Taufik memang merupakan garda terdepan Indonesia untuk nomor tunggal putra.

Pada saat itu, Sony Dwi Kuncoro mencapai semifinal dengan menghadapi Shon Seung-mo asal Korea Selatan. Namun, sang wakil Indonesia kalah 15-6, 9-15, dan 15-9.

Dalam perebutan medali perunggu, Sony bersua dengan Boonsan Ponsana dari Thailand. Dia sukses menang dalam dua set langsung dengan skor akhir 15-11 dan 17-16.

Pria kelahiran Surabaya pada 7 Juli 1984 kini sudah berusia 39 tahun. Sony sudah tidak lagi aktif bermain bulu tangkis secara profesional sejak 2019.

Gelar terakhir yang diraih oleh Sony Dwi Kuncoro adalah menjadi runner-up di Indonesia International Challenge 2019. Di final, dia kalah dari Ikhsan Rumbay dengan skor akhir 13-21 dan 15-21.