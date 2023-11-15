Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Begini Kabar Terkini Sony Dwi Kuncoro, Tunggal Putra Legendaris Indonesia yang Pernah Menangkan Medali Olimpiade Athena 2004

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |21:00 WIB
Begini Kabar Terkini Sony Dwi Kuncoro, Tunggal Putra Legendaris Indonesia yang Pernah Menangkan Medali Olimpiade Athena 2004
Sony Dwi Kuncoro, pebulu tangkis tunggal putra legendaris Indonesia (Foto: PBSI)
A
A
A

KABAR terkini Sony Dwi Kuncoro akan dibahas di sini. Sony Dwi Kuncoro adalah seorang pebulu tangkis tunggal putra legendaris Indonesia yang pernah memenangkan medali di Olimpiade Athena 2004.

Selagi Taufik Hidayat memenangkan emas, Sony memenangkan perunggu di Olimpiade Athena 2004 silam. Pada masa itu, Sony dan Taufik memang merupakan garda terdepan Indonesia untuk nomor tunggal putra.

Sony Dwi Kuncoro

Pada saat itu, Sony Dwi Kuncoro mencapai semifinal dengan menghadapi Shon Seung-mo asal Korea Selatan. Namun, sang wakil Indonesia kalah 15-6, 9-15, dan 15-9.

Dalam perebutan medali perunggu, Sony bersua dengan Boonsan Ponsana dari Thailand. Dia sukses menang dalam dua set langsung dengan skor akhir 15-11 dan 17-16.

Pria kelahiran Surabaya pada 7 Juli 1984 kini sudah berusia 39 tahun. Sony sudah tidak lagi aktif bermain bulu tangkis secara profesional sejak 2019.

Gelar terakhir yang diraih oleh Sony Dwi Kuncoro adalah menjadi runner-up di Indonesia International Challenge 2019. Di final, dia kalah dari Ikhsan Rumbay dengan skor akhir 13-21 dan 15-21.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186607/pearly_tan_dan_thinaah_muralitharan-HdS8_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Malaysia Pearly Tan/Thinaah Muralitharan, Nyaris Dicabut Kewarganegaraannya karena Pakai Jersey Tanpa Lengan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186529/susy_susanti_bersama_alan_budikusuma-fpNb_large.jpg
Kisah Romansa Pasangan Emas Olimpiade: Susy Susanti dan Alan Budikusuma, Cinlok yang Berujung Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186440/susy_susanti-AWHB_large.jpg
Kisah Duel Abadi Susy Susanti vs Ye Zhaoying: Ketika Legenda China Selalu Tumbang di Tanah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186421/susy_susanti-O0FZ_large.jpg
Kisah Rekor Fantastis Susy Susanti, Dominasi 41 Kemenangan Beruntun yang Lampaui Istri Pebulu Tangkis Lin Dan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186319/simak_kisah_pramudya_kusumawardana_yang_ternyata_pernah_berpasangan_dengan_gronya_somerville-q2jO_large.jpg
Kisah Pramudya Kusumawardana, Pebulu Tangkis Indonesia yang Bela Australia Ternyata Pernah Duet dengan Gronya Somerville
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186201/hendra_setiawan_bersama_sandiani_arief-S21z_large.jpg
Kisah Lucu Pengeluaran Hendra Setiawan di Denmark Ketahuan sang Istri, Terbongkar Gara-Gara Detektif Online
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement