5 Pebulu Tangkis asal China yang Dikenal Musuh Bebuyutan Pemain Indonesia, Nomor 1 Rival Taufik Hidayat

Lin Dan merupakan salah satu musuh bebuyutan tunggal putra terbaik Indonesia, Taufik Hidayat (Foto: Reuters)

LIMA pebulu tangkis asal China yang dikenal musuh bebuyutan pemain Indonesia akan menjadi pembahasan artikel kali ini. Salah satunya adalah rival dari tunggal putra andalan Indonesia, Taufik Hidayat.

Indonesia dan China memang merupakan dua negara raksasa di dunia bulu tangkis. Banyak pemain berkualitas dari kedua negara yang kerap bersaing dalam perebutan gelar juara. Berikut lima pebulu tangkis asal China yang dikenal musuh bebuyutan pemain Indonesia.

5. Zheng Siwei/Huang Yaqiong





Pertama ada ganda campuran Zheng Siwei/Huang Yaqiong. Zheng/Huang yang masih kukuh di peringkat satu dunia kerap menjadi lawan berat wakil Indonesia.

Terakhir pasangan Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti yang pernah menjadi musuh bebuyutan Zheng/Huang dalam perebutan gelar juara. Sayang, pasangan berjuluk Honey Couple itu mengalami penurunan performa dalam beberapa tahun terakhir.

4. Chen Qingchen/Jia Yifan





Selanjutnya ada ganda putri China, Chen Qingchen/Jia Yifan. Chen/Jia kerap menjadi momok bagi ganda putri Indonesia.

Mereka merupakan musuh bebuyutan pasangan Greysia Polii/Apriyani Rahayu. Meski kalah dari rekor pertemuan, Greysia/Apriyani berhasil mengalahkan Chen/Jia di final Olimpiade Tokyo 2020 lalu.