Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Kumamoto Masters 2023: Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Melaju ke 16 Besar

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |07:43 WIB
Hasil Kumamoto Masters 2023: Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Melaju ke 16 Besar
Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari melaju ke 16 besar Kumamoto Masters 2023 (Foto: Twitter/@INABadminton)
A
A
A

KUMAMOTO – Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari berhasil melaju ke 16 besar Kumamoto Masters 2023 Super 500. Ganda campuran Indonesia itu menang dua gim langsung 21-17 dan 22-20 atas Lee Jhe-Huei/Hsu Ya Ching di babak 32 besar Kumamoto Masters 2023.

Bermain di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, Rabu (15/11/2023) pagi WIB, Ripith memulai pertandingan dengan sangat percaya diri. Mereka mampu menekan lawan sehingga langsung unggul 5-0.

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari beraksi di perempatfinal Australia Open 2023 (Foto: PBSI)

Akan tetapi, pasangan Merah-Putih lengah setelah itu dan membuat lawan bisa mengembangkan permainan hingga berbalik unggul 10-9. Namun, Rinov/Pitha mendapatkan dua poin beruntun untuk menutup interval gim pertama dengan keunggulan 11-9.

Pertarungan sengit pun terjadi selepas jeda. Rinov/Pitha mampu membalikkan keadaan lagi menjadi unggul 14-12, tetapi kemudian Lee/Hsu memimpin lagi di angka 17-15. Namun, duet Pelatnas PBSI mengejar lagi untuk membuat skor imbang di angka 17-17.

Beruntung bagi Indonesia, pasangan rangking 15 dunia itu tampil cemerlang di poin-poin kritis. Mereka mampu menghujam lawan dengan smash-smash keras nan mematikan sehingga bisa mendapatkan enam poin beruntun untuk mengamankan kemenangan di gim pertama dengan skor 21-17.

Pada gim kedua, Lee/Hsu bisa mengimbangi permainan Ripith hingga menginjak skor 3-3. Setelah itu, pasangan Indonesia mampu mendominasi permainan dan menjauh dengan keunggulan 6-4.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/10/40/2936138/kisah-gregoria-mariska-tunjung-yang-kaget-terima-hadiah-karangan-bunga-dari-sang-kekasih-usai-juara-kumamoto-masters-2023-aaOqJ7VWVz.jpg
Kisah Gregoria Mariska Tunjung yang Kaget Terima Hadiah Karangan Bunga dari sang Kekasih Usai Juara Kumamoto Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/40/2928367/kisah-gregoria-mariska-tunjung-yang-kaget-selalu-menang-straight-game-di-kumamoto-masters-2023-sCazpYxQIM.jpg
Kisah Gregoria Mariska Tunjung yang Kaget Selalu Menang Straight Game di Kumamoto Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/23/40/2925518/sikap-dingin-dan-memilih-tak-lakukan-selebrasi-juara-gregoria-mariska-saat-kalahkan-chen-yufei-di-kumamoto-masters-2023-XpPzV4hULQ.jpg
Sikap Dingin dan Memilih Tak Lakukan Selebrasi Juara Gregoria Mariska saat Kalahkan Chen Yufei di Kumamoto Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/23/40/2925496/kisah-haru-perjuangan-gregoria-mariska-hingga-telapak-kaki-robek-di-kumamoto-masters-2023-zSriEpwK65.jpg
Kisah Haru Perjuangan Gregoria Mariska hingga Telapak Kaki Robek di Kumamoto Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/40/2924901/kisah-heroik-gregoria-mariska-tunjung-juara-kumamoto-masters-2023-meski-kulit-telapak-kakinya-sobek-szwqGX1k2Y.jpg
Kisah Heroik Gregoria Mariska Tunjung, Juara Kumamoto Masters 2023 meski Kulit Telapak Kakinya Sobek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/40/2924114/asisten-pelatih-beberkan-faktor-utama-yang-bikin-gregoria-mariska-sukses-juarai-kumamoto-masters-2023-IjWd6N6ktR.jpg
Asisten Pelatih Beberkan Faktor Utama yang Bikin Gregoria Mariska Sukses Juarai Kumamoto Masters 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement