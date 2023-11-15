Hasil Kumamoto Masters 2023: Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Melaju ke 16 Besar

KUMAMOTO – Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari berhasil melaju ke 16 besar Kumamoto Masters 2023 Super 500. Ganda campuran Indonesia itu menang dua gim langsung 21-17 dan 22-20 atas Lee Jhe-Huei/Hsu Ya Ching di babak 32 besar Kumamoto Masters 2023.

Bermain di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, Rabu (15/11/2023) pagi WIB, Ripith memulai pertandingan dengan sangat percaya diri. Mereka mampu menekan lawan sehingga langsung unggul 5-0.

Akan tetapi, pasangan Merah-Putih lengah setelah itu dan membuat lawan bisa mengembangkan permainan hingga berbalik unggul 10-9. Namun, Rinov/Pitha mendapatkan dua poin beruntun untuk menutup interval gim pertama dengan keunggulan 11-9.

Pertarungan sengit pun terjadi selepas jeda. Rinov/Pitha mampu membalikkan keadaan lagi menjadi unggul 14-12, tetapi kemudian Lee/Hsu memimpin lagi di angka 17-15. Namun, duet Pelatnas PBSI mengejar lagi untuk membuat skor imbang di angka 17-17.

Beruntung bagi Indonesia, pasangan rangking 15 dunia itu tampil cemerlang di poin-poin kritis. Mereka mampu menghujam lawan dengan smash-smash keras nan mematikan sehingga bisa mendapatkan enam poin beruntun untuk mengamankan kemenangan di gim pertama dengan skor 21-17.

Pada gim kedua, Lee/Hsu bisa mengimbangi permainan Ripith hingga menginjak skor 3-3. Setelah itu, pasangan Indonesia mampu mendominasi permainan dan menjauh dengan keunggulan 6-4.