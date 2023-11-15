Advertisement
HOME SPORTS NETTING

3 Penyebab Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Kalah dari Wakil Jepang di Babak 32 Besar Kumamoto Masters Japan 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |05:01 WIB
3 Penyebab Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Kalah dari Wakil Jepang di Babak 32 Besar Kumamoto Masters Japan 2023
Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

PENYEBAB Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan kalah dari wakil Jepang, Kenya Mitsuhashi/Hiroki Okamura, di babak 32 besar Kumamoto Masters Japan 2023 terungkap. Mereka menyebut setidaknya ada 3 faktor yang menyebabkan kekalahan itu, di antaranya start yang lambat, pertahanan yang kurang solid, dan juga kalah dari segi kecepatan.

Ya, pil pahit harus ditelan Ahsan/Hendra kala berlaga di Kumamoto Masters Japan 2023. Mereka disikat Kenya Mitsuhashi/Hiroki Okamura dua gim langsung dengan skor 16-21 dan 14-21.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Laga itu dihelat di Kumamoto Prefectural Gymnaisium, Jepang, pada Selasa 14 November 2023 sore WIB. The Daddies -julukan Ahsan/Hendra- sudah tertinggal jauh 3-8 di awal pertandingan

Meski akhirnya bisa berbalik unggul 11-8 dan kemudian 16-12, Ahsan/Hendra lengah setelah itu. Mereka membuat Mitsuhashi/Okamura mendapat sembilan poin beruntun sehingga kalah 16-21 di gim pertama.

Pada gim kedua, Ahsan/Hendra sebenarnya mampu mengimbangi permainan lawan hingga mencapai skor 9-9. Namun, selepas itu, mereka kehilangan banyak poin sehingga ketinggalan di angka 9-12.

Walau sempat mendekat lagi di angka 13-14, Ahsan/Hendra pada akhirnya tumbang. Laga berakhir dengan skor 14-21.

Ahsan pun menilai kekalahan dari Mitsuhashi/Okamura disebabkan oleh banyaknya kesalahan yang dibuat olehnya dan juga Hendra. Selain itu, menurutnya pertahanannya juga mudah sekali ditembus oleh lawan.

“Hasil akhir memang tidak seperti yang diharapkan. Kami akui, kami kalah cepat. Juga banyak mati sendiri. Defend kami juga tidak solid. Cuma asal balik saja dan gampang mati,” kata Ahsan, dikutip dari rilis PBSI, Rabu (15/11/2023).

“Permainan lawan, harus diakui tak gampang mati. Kami serang, tak tembus-tembus. Sebaliknya, saat diserang, kami malah banyak mati. Pengembaliannya kurang baik,” tambahnya.

“Permainan kami belum enak banget. Bisa mengejar, tetapi belum bisa bermain lebih lepas,” jelas Ahsan.

Halaman:
1 2

