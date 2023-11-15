Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ini Mantan Pembalap MotoGP yang Mengaku Tak Disukai Valentino Rossi tapi Memuji sosok Marc Marquez Setinggi Langit

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |19:13 WIB
Ini Mantan Pembalap MotoGP yang Mengaku Tak Disukai Valentino Rossi tapi Memuji sosok Marc Marquez Setinggi Langit
Marc Marquez disanjung setinggi langit oleh mantan pembalap MotoGP Toni Elias (Foto: REUTERS)
MANTAN pembalap MotoGP yang mengaku tak disukai Valentino Rossi tapi memuji sosok Marc Marquez setinggi langit akan dibahas di sini. Sosok tersebut adalah Toni Elias.

Toni Elias merupakan mantan pembalap MotoGP asal Spanyol. Dia aktif membalap pada periode 2005 hingga 2009 dan berlanjut pada musim 2011 hingga 2012.

Valentino Rossi dan Toni Elias

Pada MotoGP Portugal 2006, Elias memenangkan balapan dengan hanya unggul 0,002 detik dari Valentino Rossi. Pada 2020, Elias pernah mengklaim bahwa Rossi belum memaafkannya hingga saat itu.

“Saya bertemu Valentino setiap tahun di Austin. Saya bisa melihat bahwa dia masih menyimpan kemarahan dalam hatinya. Dia belum memaafkan saya,” kata Elias kepada DAZN.

Di sisi lain, Elias nyatanya adalah pengagum Marc Marquez. Setelah The Baby Alien – julukan Marquez – finis ketujuh di MotoGP San Marino 2023, dia menyanjung habis-habisan rekan senegaranya tersebut.

