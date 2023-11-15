Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Gara-Gara Luca Marini, Valentino Rossi dan Marc Marquez Resmi Berdamai?

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |04:17 WIB
Gara-Gara Luca Marini, Valentino Rossi dan Marc Marquez Resmi Berdamai?
Marc Marquez dan Valentino Rossi kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

GARA-gara Luca Marini, Valentino Rossi dan Marc Marquez bakal resmi berdamai? Hubungan Rossi dan Marc Marquez belakangan kembali ramai diperbincangkan seiring munculnya rumor bahwa Luca Marini berpotensi besar gabung Repsol Honda di MotoGP 2024.

Sebagaimana diketahui, Repsol Honda masih mencari satu pembalap lagi untuk mengarungi MotoGP 2024, guna mendampingi Joan Mir. Pasalnya, pembalap andalannya selama ini, Marc Marquez, memutuskan angkat kaki di akhir musim 2023 ini.

Marc Marquez

Marquez siap membuka lemabaran baru dalam kariernya di dunia MotoGP dengan merapat ke Ducati. Dia akan membela salah satu tim satelit Ducati, yakni Gresini, di MotoGP 2024.

Sejumlah nama pun dikaitkan dengan Repsol Honda saat ini untuk menggantikan Marc Marquez. Salah satu kandidat yang muncu adalah Luca Marini.

Sontak, isu ini membuat sejumlah pihak kembali membahas hubungan antara Marc Marquez dan Valentino Rossi yang tak akur. Pasalnya, Luca Marini sendiri diketahui merupakan adik dari Valentino Rossi. Dia kini bahkan membela tim balap milik Valentino Rossi di MotoGP, yakni Mooney VR46 Racing Team.

Terkait hal ini, Marquez sendiri sudah memberi komentar. Dia meminta secara tegas untuk mengesampingkan masalahnya dengan Rossi dahulu di MotoGP dalam isu Luca Marini gabung Repsol Honda.

Halaman:
1 2
