HOME SPORTS NETTING

Hasil Kumamoto Masters 2023: Kalah dari Wakil Tuan Rumah, Bagas/Fikri Terhenti di 32 Besar

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |14:44 WIB
Hasil Kumamoto Masters 2023: Kalah dari Wakil Tuan Rumah, Bagas/Fikri Terhenti di 32 Besar
Bagas/Fikri terhenti di babak pertama Kumamoto Masters 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

KUMAMOTO - Pasangan ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, terhenti di 32 besar Kumamoto Masters 2023. Bagas/Fikri tumbang dari pasangan Jepang, Akira Koga/Taichi Saito, dengan skor 18-21 dan 16-21 dalam waktu 38 menit.

Atas hasil tersebut, Bagas/Fikri gagal melaju ke babak 16 besar turnamen level 500 itu. Di babak selanjutnya, Koga/Saito akan berhadapan dengan pemenang dari duel antara Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia) dan Lee Yang/Wang Chi Lin (Taiwan).

Mentas di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, Selasa (14/11/2023) siang WIB, Bagas/Fikri tertinggal 0-5 terlebih dahulu pada awal gim pertama. Setelah itu, mereka terus ditinggalkan pasangan Jepang hingga skor 4-11 pada interval gim pertama.

Selepas jeda, Bagas/Fikri terlihat masih kesulitan untuk mencuri poin dari Koga/Saito. Mereka tertinggal hingga skor 10-17.

Bagas/Fikri akhirnya mulai bangkit pada akhir gim pertama ini dengan merebut enam poin berturut-turut dan membuat skor menjadi 16-17. Sayangnya, Koga/Saito kembali meninggalkan Bagas/Fikri hingga sskor 20-16 dan akhirnya menang dengan skor 21-18.

Kecolongan gim pertama, Bagas/Fikri berusaha untuk tampil lebih baik pada gim kedua. Namun, mereka lagi-lagi harus rela tertinggal terlebih dahulu pada skor 2-4.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
