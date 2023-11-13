Advertisement
HOME SPORTS NETTING

ATP Finals 2023: Percaya Diri Tinggi, Novak Djokovic Yakin Sabet Gelar Juara

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |21:05 WIB
ATP Finals 2023: Percaya Diri Tinggi, Novak Djokovic Yakin Sabet Gelar Juara
Novak Djokovic yakin juarai ATP Finals 2023 (Foto: Tenis World)
A
A
A

TURIN - Petenis nomor satu dunia, Novak Djokovic, percaya diri bisa tampil maksimal di ATP Finals 2023. Jokovic bahkan yakin bisa menjadi juara ajang bergengsi itu.

Petenis 36 tahun itu baru saja memenangi laga perdana pada fase grup ATP Finals 2023 dengan mengalahkan Holger Rune (Denmark). Laga yang digelar di Pala Alpitour, Turin, Italia, Senin (13/11/2023) berakhir dengan skor 7(7)-6, 6-7(7), dan 6-3.

Saat ditanya prediksi siapa yang akan menjuarai ATP Finals tahun ini, Djokovic menjawabnya dengan kepercayaan diri tinggi. Dia yakin dirinya yang akan meraih gelar juara.

"Jika saya ingin terlihat sombong dan jujur, saya pasti akan memenangi turnamen ini," kata Djokovic dilansir dari Tennis World, Senin (13/11/2023).

"Akan tetapi, jika saya harus rendah hati, menurut saya, turnamen ini juga akan dimenangi oleh saya," tambahnya.

Halaman:
1 2
