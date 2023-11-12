Diikuti 12.600 Pelari, BTN Sukses Gelar BTN Jakarta Run 2023!

JAKARTA – Ajang BTN Jakarta Run 2023 sukses digelar pada Minggu (12/11/2023). Tercatat, ada 12.600 pelari yang mengikuti ajang lomba lari marathon tingkat internasional tersebut dalam empat kategori, yakni marathon (42K), half marathon (21K), 10K dan Fun Run (5K).

"Kami sangat bersyukur perhelatan BTN Jakarta Run 2023 telah sukses digelar dan mendapat antusias yang luar biasa dari masyarakat. Pesertanya pun tidak hanya dari lokal, tetapi juga internasional," ujar Direktur Utama Bank BTN, Nixon LP Napitupulu, usai melakukan flag off BTN Jakarta Run 2023 di Jakarta, Minggu (12/11/2023).

Nixon mengatakan, Bank BTN bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta menggelar ajang ini untuk memperkenalkan berbagai produk milik perseroan, khususnya aplikasi BTN Mobile. Selain itu, BTN Jakarta Run 2023 juga dilakukan sebagai rangkaian HUT ke-496 DKI Jakarta.

Menurut Nixon, BTN Jakarta Run 2023 merupakan wajah baru event marathon internasional yang diselenggarakan untuk mendukung Sport Tourism di Jakarta. Bank BTN mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang telah mendapatkan lisensi hak cipta Jakarta International Marathon.

“BTN Jakarta Run ini hadir sebagai wajah baru event marathon internasional di Jakarta. Saya berharap kegiatan ini bisa digelar juga tahun depan seiring telah didapatkannya lisensi Jakarta International Marathon. Dan Bank BTN siap mendukung ajang Jakarta International Marathon tahun depan," ujar Nixon.

Menurut Nixon, kesuksesan BTN Jakarta Run 2023 tidak terlepas dari dukungan Pemprop DKI dan seluruh pihak terkait, termasuk Polda Metro dan Dishub dalam pengamanan jalan, di samping antusiasime masyarakat para pencinta olahraga lari yang sangat besar. Untuk itu, Bank BTN siap menjadi mitra Pemprov DKI Jakarta untuk ajang Jakarta International Marathon.

"Apalagi event olahraga ini juga memberikan manfaat dan dampak positif ekonomi maupun sosial bagi masyarakat, serta dapat mendongkrak kunjungan pariwisata ke Jakarta,” papar Nixon.

Sementara itu, Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengaku sangat senang ajang BTN Jakarta Run 2023 bisa digelar di Jakarta. Acara seperti ini seyogyanya harus banyak digelar di Jakarta.

Untuk itu, tahun depan, Heru mengatakan, acara ini akan berganti nama menjadi Jakarta International Marathon.

"Ya, senang, Jakarta biar ramai, ekonomi biar jalan, UMKM semuanya. Event lari seperti ini memang harus lebih banyak untuk digelar di Jakarta. Biar ramai Jakarta,” kata Heru Budi Hartono.