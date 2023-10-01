Respons Lalu Muhammad Zohri Setelah Gagal Rebut Medali di Final Lari 100 Meter Asian Games 2023

Pelari asal Indonesia, Lalu Muhammad Zohri di Asian Games 2023. (Foto: NOC Indonesia)

RESPONS Lalu Muhammad Zohri setelah gagal rebut medali di final lari 100 meter Asian Games 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, Zohri gagal memberikan medali untuk Indonesia saat tampil di Stadion Hangzhou Olympics Sports Centre, Hangzhou, pada Sabtu 30 September 30 September 2023.

Zohri tercatat hanya mampu finis di urutan keenam usai berjuang keras di cabang olahraga (cabor) atletik nomor 100 meter putra. Terlihat Zohri seperti kehilangan kecepatannya di akhir pertarungannya pada nomor tersebut.

Setelah aksinya itu, Zohri mengakui bahwa pertahanan kecepatannya agak kurang maksimal. Ia menilai hal itu disebabkan kurangnya latihan speed endurance usai SEA Games 2023 di Kamboja beberapa bulan lalu.

“Karena dekat SEA Games gitu, jadi sebenarnya latihan speed endurance-nya itu kurang. Makanya terkadang mau sampai finis itu seperti menurun, itu karena speed endurance-nya kurang," ujar Lalu Muhammad Zohri melansir dari Antara, Minggu (1/10/2023).

Sebagai informasi, Zohri finis keenam dengan mencatatkan waktu 10,16 detik. Catatan itu kalah dari wakil China, Zhenye Xie yang memiliki waktu 9,97 detik.

Lalu medali perak direbut oleh wakil Thailand, Puripol Boonson. Terakhir medali perunggu direbut oleh sprinter asal Malaysia, Muhammad Azeem bin Mohammad Fahmi.