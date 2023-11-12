Saran Jorge Lorenzo Jelang MotoGP Malaysia 2023: Jangan Salah Pilih Ban

SEPANG – Legenda MotoGP, Jorge Lorenzo memiliki saran yang menurutnya tepat untuk memenangkan MotoGP Malaysia 2023. Menurut Lorenzo, para tim dan pembalap harus melakukan pemilihan ban yang tepat untuk menang di Sirkuit Sepang.

Balapan utama MotoGP Malaysia 2023 akan berlangsung di Sirkuit Sepang, Sepang, Malaysia pada Minggu (12/11/2023) pukul 14.00 WIB. Dalam balapan itu, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), Jorge Martin (Ducati Pramac), dan Enea Bastianini (Ducati Lenovo) akan menjadi yang terdepan di grid.

Salah satu dari ketiga pembalap itu diprediksi akan menjadi pemenang dalam balapan ini. Namun, Lorenzo mengatakan faktor pemilihan ban akan menjadi kunci menang dalam balapan mendatang.

Lorenzo menjelaskan, para pembalap yang sebelumnya sudah mengetes sirkuit saat latihan bebas, kualifikasi, hingga Sprint Race sudah tentu memiliki komposisi ban masing-masing. Akan tetapi, Lorenzo mempunyai pendapatnya tersendiri.

“Perubahan pada balapan hari Minggu sudah jelas, semuanya selalu berubah dan beberapa pembalap merasa lebih baik dan yang lainnya merasa lebih buruk. Benar juga kalau bannya mungkin berbeda, saya tidak tahu apakah besok mereka akan menggunakan ban yang sama,” kata Lorenzo dilansir dari Motosan, Minggu (12/11/2023).

“Perlu untuk mengaturnya sedikit lagi, mereka tidak akan bisa melaju secepat di awal balapan dengan high 58 tersebut, ini akan lebih seperti medium 59 yang dengannya pembalap harus mengelola risiko dan risiko. Akselerator lebih banyak lagi agar tidak terlalu banyak berputar dan itu akan menjadi poin krusia,” sambungnya.