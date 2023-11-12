Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Warm Up MotoGP Malaysia 2023: Fabio Quartararo Tercepat, Francesco Bagnaia ke-6

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |10:25 WIB
Hasil Warm Up MotoGP Malaysia 2023: Fabio Quartararo Tercepat, Francesco Bagnaia ke-6
Fabio Quartararo tercepat di sesi pemanasan MotoGP Malaysia 2023 (Foto: MotoGP)
A
A
A

SEPANG – Sesi latihan pemanasan alias Warm Up Practice (WUP) MotoGP Malaysia 2023 telah selesai digelar di Sirkuit Sepang pada Minggu (12/11/2023) pagi WIB. Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 59,466 detik.

El Diablo -julukan Quartararo- sudah menggeber motornya dengan cepat sejak awal sesi. Dia langsung masuk lima besar di menit-menit awal dengan menduduki posisi ketiga.

Quartararo baru membukukan waktu tercepatnya di putaran terakhirnya. Dia sukses mengasapi pembalap KTM Red Bull, Brad Binder.

Sementara posisi ketiga diamankan oleh rider Ducati Lenovo, Enea Bastianini. Pembalap asal Italia itu nampak sangat nyaman melaju di Sirkuit Sepang sepanjang akhir pekan ini setelah terseok-seok di musim ini.

Sedangkan rekan setimnya yang merupakan pemuncak klasemen sementara MotoGP 2023, Francesco Bagnaia, berada di tempat kelima. Rivalnya, Jorge Martin, nampak santai menjalani sesi pemanasan ini karena berada di luar 13 besar.

