Kecelakaan di Sprint Race MotoGP Malaysia 2023, Marc Marquez Bilang Begini

SEPANG – Pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez kecewa lantaran mengalami kecelakaan saat tampil di sprint race MotoGP Malaysia 2023. Meski begitu, Marquez mengaku sejatinya ia sudah berusaha sebaik mungkin, hanya saja usahanya itu gagal memberikan hasil positif.

Awalnya Marquez memulai balapan Sprint Race dari grid ke-20 di Sirkuit Sepang, Malaysia pada Sabtu 11 November 2023 sore WIB. Meski harus memulai dari posisi belakang, pembalap berjuluk The Baby Alien itu berhasil tampil kompetitif di awal balapan.

Ia sempat menduduki posisi ke-13 setelah akhirnya terjatuh saat berusaha menyalip Aleix Esparagaro (Aprilia Racing). Marquez terjatuh pada lap ketiga. Namun, pembalap berusia 31 tahun itu langsung bangkit dan berusaha melanjutkan balapan.

Namun sayang, upaya Marquez harus berakhir saat dirinya finis di posisi ke-21 pada akhir Sprint Race MotoGP Malaysia 2023. Marquez mengatakan sangat sedih kembali terjatuh saat berusaha memberikan yang terbaik.

“Ini adalah salah satu jatuh yang tidak baik, tapi itu berarti kami mencoba. Mengetahui hanya ada beberapa balapan tersisa, saya terus berusaha, ini adalah komitmen saya terhadap merek, untuk terus memberikan 100 persen di lintasan,” kata Marquez dilansir dari Corsedimoto, Minggu (12/11/2023).

Lebih lanjut, Marquez mengungkap alasan mengapa bangkit lagi setelah terjatuh cukup keras. Pembalap asal Spanyol itu menuturkan ingin menyelesaikan tugasnya sebagai pembalap demi melihat perkembangan motornya.