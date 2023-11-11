Hasil Sprint Race MotoGP Malaysia 2023: Alex Marquez Menang, Jorge Martin dan Francesco Bagnaia Finis Posisi Ke-2 dan Ke-3

SEPANG – Hasil sprint race MotoGP Malaysia 2023 telah diketahui, di mana pembalap Tim Gresini Racing, Alex Marquez berhasil yang menjadi yang tercepat mencapai garis finis, Sabtu (11/11/2023) siang WIB. Beraksi di Sirkuit Sepang, Malaysia, Alex tampil mengagumkan dalam balapan 10 lap tersebut.

Jalannya Balapan

Ketika sprint race dimulai, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) awalnya dapat memimpin jalannya balapan. Sementara pesaing terkuat Bagnaia dalam perebutan gelar juara MotoGP 2023, yakni Jorge Martin (Pramac Ducati), terdorong ke posisi keempat.

Bagnaia pun terus didekati oleh pembalap Ducati lainnya, yakni Alex Marquez (Gresini Racing). Sementara saudara Alex, Marc Marquez justru mengalami kecelakaan di tikungan 14 ketika di lap ketiga.

Tak lama, Alex berhasil menyalip Bagnaia dan merebut posisi terdepan. Alex merebut posisi pertama itu ketika sprint race MotoGP Malaysia 2023 tinggal menyisakan lima lap lagi.

Sementara Bagnaia justru turun ke posisi kedua karena disalip oleh Martin. Persaingan di lini depan pun kian menarik.

Alex pun terus memimpin hingga memasuki lap kedelapan. Diikuti Martin dan Bagnaia. Alex terus berusaha menjaga jarak dari kejaran kedua pembalap calon juara dunia MotoGP 2023 tersebut.