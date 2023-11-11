Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Sprint Race MotoGP Malaysia 2023: Alex Marquez Menang, Jorge Martin dan Francesco Bagnaia Finis Posisi Ke-2 dan Ke-3

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |14:23 WIB
Hasil Sprint Race MotoGP Malaysia 2023: Alex Marquez Menang, Jorge Martin dan Francesco Bagnaia Finis Posisi Ke-2 dan Ke-3
Pembalap Tim Gresini Racing, Alex Marquez. (Foto: Instagram/alexmarquez73)
A
A
A

SEPANG – Hasil sprint race MotoGP Malaysia 2023 telah diketahui, di mana pembalap Tim Gresini Racing, Alex Marquez berhasil yang menjadi yang tercepat mencapai garis finis, Sabtu (11/11/2023) siang WIB. Beraksi di Sirkuit Sepang, Malaysia, Alex tampil mengagumkan dalam balapan 10 lap tersebut.

Jalannya Balapan

Ketika sprint race dimulai, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) awalnya dapat memimpin jalannya balapan. Sementara pesaing terkuat Bagnaia dalam perebutan gelar juara MotoGP 2023, yakni Jorge Martin (Pramac Ducati), terdorong ke posisi keempat.

Bagnaia pun terus didekati oleh pembalap Ducati lainnya, yakni Alex Marquez (Gresini Racing). Sementara saudara Alex, Marc Marquez justru mengalami kecelakaan di tikungan 14 ketika di lap ketiga.

Alex Marquez

Tak lama, Alex berhasil menyalip Bagnaia dan merebut posisi terdepan. Alex merebut posisi pertama itu ketika sprint race MotoGP Malaysia 2023 tinggal menyisakan lima lap lagi.

Sementara Bagnaia justru turun ke posisi kedua karena disalip oleh Martin. Persaingan di lini depan pun kian menarik.

Alex pun terus memimpin hingga memasuki lap kedelapan. Diikuti Martin dan Bagnaia. Alex terus berusaha menjaga jarak dari kejaran kedua pembalap calon juara dunia MotoGP 2023 tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement