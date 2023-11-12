Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Charles Leclerc Yakin Ferrari Bakal Lakukan Apa pun demi Kalahkan Mercedes

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |04:17 WIB
Charles Leclerc Yakin Ferrari Bakal Lakukan Apa pun demi Kalahkan Mercedes
Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) pede mengalahkan Mercedes AMG Petronas yang diperkuat Lewis Hamilton (Foto: Reuters/Henry Romero)
A
A
A

MONACO - Charles Leclerc yakin Scuderia Ferrari bakal melakukan apa pun demi mengalahkan Mercedes AMG Petronas di klasemen konstruktor F1 2023. Dua seri tersisa akan menjadi saksi persaingan sengit dua tim papan atas tersebut.

Saat ini, Ferrari menempati posisi ketiga di klasemen sementara dengan total 362 angka. Mereka terpaut hanya 20 poin dari Mercedes yang nangkring di posisi kedua usai balapan F1 GP Brasil 2023 pekan lalu.

Duo Scuderia Ferrari Charles Leclerc dan Carlos Sainz Jr melaju pada F1 GP Jepang 2023 (Foto: Reuters/Androniki Christodoulou)

Leclerc sangat tak ingin timnya finis di posisi ketiga pada F1 musim ini. Dia mengaku akan berjuang keras untuk mengakhiri musim ini di belakang Red Bull Racing.

"Tentu saja itu adalah hal yang buruk (jika finis ketiga). Saya tidak ingin finis di posisi ketiga klasemen konstruktor F1 musim ini," tegas Leclerc dikutip dari Crash, Minggu (12/11/2023).

"Begitu pun dengan klasemen pembalap di mana saya akan terus berjuang memperbaiki posisi," lanjut pembalap asal Monaco tersebut.

Di klasemen pembalap sementara, Leclerc menempati posisi ketujuh dengan nilai 170. Dia berselisih 22 poin dari rekan setimnya, Carlos Sainz Jr, yang berada di urutan keenam.

Halaman:
1 2
