HOME SPORTS NETTING

Kisah Cinta Zhao Yunlei/Zhang Nan, Pebulu Tangkis China yang Jagain Jodoh Orang dan Nikah dengan Selingkuhan

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |06:07 WIB
Kisah Cinta Zhao Yunlei/Zhang Nan, Pebulu Tangkis China yang Jagain Jodoh Orang dan Nikah dengan Selingkuhan
Zhang Nan dan Zhao Yunlei, eks pasangan ganda campuran China dan juga mantan sepasang kekasih (Foto: BWF)
A
A
A

KISAH cinta Zhao Yunlei/Zhang Nan, pebulu Tangkis China yang jagain jodoh orang dan nikah dengan selingkuhan menarik diulas. Bagi yang belum tahu, Zhao Yunlei/Zhang Nan merupakan mantan ganda campuran terbaik yang pernah dimiliki negara Tirai Bambu itu.

Tercatat, Zhao Yunlei/Zhang Nan pernah menduduki peringkat satu dunia pada 27 Januari 2011 silam. Bahkan, Zhang/Zhao sukses meraih gelar juara dunia sebanyak tiga kali, yakni pada 2011, 2014, dan 2015.

Zhao Yunlei/Zhang Nan

Selain itu, Zhao Yunlei/Zhang Nan juga berhasil menggondol medali emas Olimpiade London 2012 dan Asian Games 2014. Di balik kesuksesannya itu, Zhang dan Zhao ternyata pernah menjalin hubungan asmara sejak 2010.

Hal itu diketahui lantaran Zhang Nan memeluk dan mencium mesra Zhao Yunlei setelah memastikan gelar juara Japan Open 2010. Namun, keduanya baru mulai mengumumkan hubungan asmaranya ke publik pada 2011.

Singkat cerita, hubungan Zhang Nan dan Zhao Yunlei diterpa isu negatif yakni perselingkuhan. Kabarnya, Zhang Nan menjalin hubungan spesial dengan rekan Zhao di sektor ganda putri, yakni Tian Qing sebelum Olimpiade Rio de Janeiro 2016.

Halaman:
1 2
