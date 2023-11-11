Jonatan Christie Bicara Penyebab Performa Inkonsisten Sepanjang Tahun

JAKARTA - Jonatan Christie menceritakan mengapa tampil inkonsisten sepanjang tahun ini. Menurutnya, salah satu faktor adalah dari segi pemikiran di mana terkadang tertekan oleh ekspektasi diri sendiri.

Ya, Jojo bisa dibilang menjadi pebulu tangkis Indonesia yang paling sulit diprediksi penampilannya tahun ini. Sebab, dia bisa tampil sangat garang pada sebuah turnamen dan langsung bermain sangat buruk pada pekan berikutnya di ajang lainnya.

Salah satu contohnya terjadi akhir-akhir ini di mana Jonatan berhasil menjadi juara Hong Kong Open 2023. Namun, pada dua turnamen berikutnya di nomor perorangan Asian Games 2022 dan Denmark Open 2023, dia langsung gugur di babak 32 besar.

Kemudian, sepekan setelah angkat koper lebih awal di Denmark, Jonatan sukses naik podium pertama di French Open 2023. Alhasil, banyak orang menilai penampilannya benar-benar inkonsisten.

Pemain berusia 26 tahun itu mengungkapkan tampil inkonsisten terkadang karena tertekan oleh ekspektasi tinggi orang lain setelah mencatatkan prestasi gemilang. Namun, terkadang juga merasa terbebani oleh ekspektasi yang dibuat oleh dirinya sendiri.

“Ya enggak mudah lah melewati proses naik turunnya juga. Ketika kita sudah sampai di titik juara, ekspektasi orang mungkin bakal lebih juga kan,” kata Jonatan kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu 8 November 2023.