Motor Aprilia Melempem di Sirkuit Sepang, Aleix Espargaro Iri dengan Kuda Besi Ducati

SEPANG - Pembalap Tim Aprilia Racing, Aleix Espargaro kecewa dengan performa motor RS-GP saat tampil di Sirkuit Sepang jelang balapan utama MotoGP Malaysia 2023. Ia menilai motornya kalah jauh dari kuda besi Ducati yang justru dapat tampil baik selama sesi latihan bebas, kualifikasim hingga sprint race MotoGP Malaysia 2023.

Ya, akhir pekan ini menjadi mimpi buruk yang ingin dilupakan Espargaro seusai rentetan kesialan yang dialaminya. Espargaro terjatuh empat kali dalam dua sesi latihan yang dilangsungkan Jumat 10 November 2023.

Pembalap 34 tahun itu pun hanya mampu menempati posisi ke-13 pada sprint race dan balapan utama akhir pekan ini. Pada sprint race sore hari ini (11/11/2023), Espargaro finis di posisi ke-12.

"Kami kehabisan banyak waktu pada Jumat karena terlalu lama mengatur motor dengan tampilan lain. Pada Sabtu pagi, kami kembali ke tampilan awal dan saya merasa cukup cepat," kata Espargaro dilansir dari Speedweek, Sabtu (11/11/2023).

"Saya merasa tidak memiliki kecepatan, akselerasi, dan juga kesulitan pada sektor pengereman. Semua pembalap Aprilia merasakan itu,” tambahnya.

Rekan setimnya, Maverick Vinales, juga meraih hasil yang tak jauh berbeda dari Espargaro. Vinales finis di posisi ke-10 pada sprint race MotoGP Malaysia 2023.