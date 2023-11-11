Kalah dari Jorge Martin di Sprint Race, Francesco Bagnaia Bakal Balas di Balapan Utama MotoGP Malaysia 2023

SEPANG - Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia harus menerima dikalahkan Jorge Martin (Pramac Ducati) di sprint race MotoGP Malaysia 2023. Kendati demikian, Bagnaia tak mau larut dalam kekecewaan, karena ia masih bisa membalasnya di balapan utama MotoGP Malaysia 2023 yang digelar besok, Minggu 12 November 2023.

Seperti yang diketahui, sejatinya Bagnaia memulai sprint race dari posisi terdepan pada balapan yang digelar di Sirkuit Sepang, Malaysia, Sabtu (11/11/2023) sore WIB. Namun, dirinya hanya mampu finis di posisi ketiga pada balapan tersebut.

Alex Marquez (Gresini Racing) menjadi yang tercepat pada sprint race MotoGP Malaysia 2023. Jorge Martin mengekor di belakangnya dan mampu finis di depan Bagnaia.

"Saat ini, Alex Marquez lebih cepat jika dibandingkan dengan kami berdua (Bagnaia dan Martin)," ucap Bagnaia dikutip dari Speedweek, Sabtu (11/11/2023).

"Dia memiliki kecepatan yang cukup stabil, sangat baik dalam melakukan pengereman, dan dia tampil luar biasa hari ini," lanjutnya.