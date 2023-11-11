Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Respons Jorge Lorenzo saat Ditanya Lebih Sulit Lawan Valentino Rossi atau Marc Marquez

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |14:31 WIB
Respons Jorge Lorenzo saat Ditanya Lebih Sulit Lawan Valentino Rossi atau Marc Marquez
Jorge Lorenzo, Marc Marquez, dan Valentino Rossi kala masih sama-sama balapan di MotoGP. (Foto: MotoGP)
LEGENDA MotoGP, Jorge Lorenzo, memberikan respons saat ditanya lebih sulit lawan Valentino Rossi atau Marc Marquez. X-Fuera -julukan Jorge Lorenzo- mengaku bahwa Valentino Rossi sangat sulit dikalahkan di atas lintasan oleh dirinya ketimbang Marc Marquez.

Jorge Lorenzo merupakan salah satu legenda MotoGP asal Spanyol. Pria yang kini berusia 36 tahun itu telah merebut juara dunia lima kali, tiga di antaranya di kelas MotoGP (2010, 2012, dan 2015) dan dua gelar lainnya di kelas 250 cc (2006 dan 2007).

Marc Marquez dan Valentino Rossi

Selama berkarier di kelas MotoGP, Jorge Lorenzo telah melawan sejumlah pembalap hebat termasuk Valentino Rossi hingga Marc Marquez. Sang rider asal Spanyol itu pun telah berbagi podium juara dengan Valentino Rossi dan The Baby Alien -julukan Marc Marquez.

Saat masih setim di Yamaha, Jorge Lorenzo menilai The Doctor -julukan Valentino Rossi- berada dalam puncak kariernya. Ia menyebut Valentino Rossi enggan satu tim dengan pembalap yang lebih muda hingga melakukan berbagai cara demi menjegal dirinya meraih gelar juara.

“Saat saya mulai di Yamaha, Valentino Rossi berada di puncak kariernya, dan mereka tidak menginginkan pembalap muda di sisinya. Dia melakukan segala yang mungkin untuk mencegah saya, menciptakan hambatan dan tantangan," kata Jorge Lorenzo, mengutip dari Motosan.

