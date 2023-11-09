Kisah Ester Nurumi Tri Wardoyo, Dipuji Legenda Hidup Usai Juara Indonesia Masters

KISAH Ester Nurumi Tri Wardoyo yang dipuji legenda hidup bulu tangkis usai juara Indonesia Masters Super 100 2023 akan diulas Okezone. Sebab, penampilannya mengundang decak kagum.

Sekadar informasi, Ester merupakan adik dari tunggal putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo. Pemain berusia 18 tahun itu mulai sering tampil di kejuaraan-kejuaraan berlevel internasional.

Ester bahkan pernah masuk skuad tim bulu tangkis Indonesia untuk Piala Uber 2020 dan Piala Sudirman 2021. Hal itu membuktikan pemain kelahiran Jayapura tersebut dianggap sebagai tunggal putri masa depan.

Bahkan, talenta Ester diakui oleh legenda hidup Taufik Hidayat. Menurutnya, pemain PB Exist itu punya skill dan mental yang mumpuni.

"Dia dari skill dan permainan bagus, dari mentalnya juga bagus. Tinggal dipoles aja," kata Taufik usai Ester menjuarai Indonesia Masters Super 100 2023 beberapa waktu lalu.

"Jangan sampai salah pegang ke depannya, karena dia juga masih sangat muda, prospeknya masih panjang," imbuh pria asal Jawa Barat itu.