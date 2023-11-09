Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Korea Masters 2023: Kalahkan Wakil Taiwan, Ester Nurumi ke Perempatfinal

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |14:15 WIB
Hasil Korea Masters 2023: Kalahkan Wakil Taiwan, Ester Nurumi ke Perempatfinal
Ester Nurumi melaju ke perempat final Korea Masters 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

GWANGJU - Ester Nurumi Tri Wardoyo melaju ke perempat final Korea Masters 2023. Dia mengalahkan wakil Taiwan, Lin Sih Yun, dengan skor 21-15 dan 21-13 dalam waktu 38 menit.

Mentas di Gwangju Women's University Stadium, Korea Selatan, Kamis (9/11/2023) siang WIB, Ester unggul 7-2 terlebih dahulu. Dia kemudian terus unggul hingga 11-5 pada interval gim pertama.

Selepas jeda, Ester melanjutkan permainan apiknya dan meninggalkan Sih Yun dengan skor 14-8. Adik dari Chico Aura Dwi Wardoyo itu terus unggul hingga skor 17-12.

Keunggulan tersebut mampu dipertahankan Ester hingga akhir pertandingan. Dia pun menang dengan skor 21-15 pada gim pertama.

Ester melanjutkan penampilan apiknya pada awal gim kedua. Meskipun sempat tertinggal 0-2, dia mampu bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 6-4.

Skor sempat imbang 6-6 setelah itu, tetapi Ester kembali bangkit hingga unggul 10-6 dan kemudian menjadi 12-7.

Halaman:
1 2
