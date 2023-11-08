Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Pindah ke Gresini Ducati Belum Tentu Keputusan yang Tepat, Marc Marquez: Biar Waktu yang Menjawab

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |21:11 WIB
Pindah ke Gresini Ducati Belum Tentu Keputusan yang Tepat, Marc Marquez: Biar Waktu yang Menjawab
Marc Marquez memutuskan tinggalkan Repsol Honda dan gabung Gresini Ducati (Foto: REUTERS)
PINDAH ke Gresini Ducati belum tentu keputusan yang tepat bagi Marc Marquez. Sang pembalap asal Spanyol hanya bisa membiarkan waktu untuk menjawabnya.

Marc Marquez memutuskan untuk mengakhiri kerja samanya bersama Repsol Honda dan akan gabung ke Gresini Ducati untuk musim depan. Dia mengakhiri kerja sama setelah 12 tahun bersama Honda.

Marc Marquez

The Baby Alien -julukan Marquez- mengungkapkan bahwa salah satu alasan mengapa dirinya meninggalkan tim pabrikan Jepang itu adalah karena ingin bisa tampil kompetitif lagi setelah menjalani masa-masa sulit dengan Honda dalam beberapa musim terakhir. Pemilihannya untuk membela Ducati pun bukannya tanpa alasan, yakni karena mereka punya motor terbaik di MotoGP saat ini.

Kendati demikian, bintang asal Spanyol itu menilai dirinya belum tentu akan bisa langsung memenangkan balapan lagi bersama Ducati tahun depan. Walaupun memang tak ada alasan mengapa dia tak mampu melakukannya karena juara MotoGP enam kali itu menunggangi kuda besi tercepat yang ada saat ini.

“Sangat sulit untuk beralih ke motor lain dan menang langsung di tahun pertama. Tapi memang benar karena hasil ini saya beralih ke motor terbaik. Peringkat pertama, kedua dan ketiga di kejuaraan musim ini menggunakan motor ini, jadi pada akhirnya tidak ada alasan,” kata Marquez dilansir dari Motosan, Rabu (8/11/2023).

