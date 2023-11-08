Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Mulai Dihinggapi Keraguan Usai Pilih Gresini Ducati sebagai Timnya untuk MotoGP 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |20:03 WIB
Marc Marquez Mulai Dihinggapi Keraguan Usai Pilih Gresini Ducati sebagai Timnya untuk MotoGP 2024
Marc Marquez mulai dihinggapi keraguan usai putuskan gabung Gresini Ducati (Foto: REUTERS)
A
A
A

MARC Marquez mulai dihinggapi keraguan usai pilih Gresini Ducati sebagai timnya untuk MotoGP 2024. Pembalap Repsol Honda tersebut terang-terangan mengakui bahwa mentalitasnya terganggu usai mengambil keputusan tersebut.

Marc Marquez memutuskan untuk gabung Gresini Ducati untuk MotoGP 2024. Keputusan ini sekaligus mengakhiri kerja samanya bersama Repsol Honda yang telah berlangsung 12 tahun.

Marc Marquez

The Baby Alien -julukan Marquez- mengungkapkan bahwa salah satu alasan mengapa dirinya meninggalkan tim pabrikan Jepang itu adalah karena ingin bisa tampil kompetitif lagi setelah menjalani masa-masa sulit dengan Honda dalam beberapa musim terakhir. Pemilihannya untuk membela Ducati pun bukannya tanpa alasan, yakni karena mereka punya motor terbaik di MotoGP saat ini.

Akan tetapi, ternyata Marquez masih menemui kesulitan terutama dari segi mentalitas setelah memutuskan bergabung dengan tim satelit Ducati itu. Dia mengungkapkan bahwa dirinya masih dihantui oleh banyak keraguan soal kemampuannya sendiri karena menjalani masa-masa sulit dengan Honda selama beberapa musim terakhir.

“Dari segi mental saya sangat sulit (setelah pindah ke Gresini), terutama karena saya sangat gugup. Banyak keraguan setiap hari, setiap minggu. Ubah pola pikir Anda setiap hari, setiap minggu. Tapi kami mencoba menanganinya dengan cara terbaik,” kata Marquez dilansir dari Motosan, Rabu (8/11/2023).

Ya, juara MotoGP enam kali itu memang sedang menjalani musim terberatnya bersama Repsol Honda di musim 2023 ini. Dia sangat sering mengalami kecelakaan dan kesulitan untuk bersaing di papan atas sehingga baru mengumpulkan 81 poin saja dari 17 seri yang membuatnya tercecer di peringkat 14 klasemen.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement