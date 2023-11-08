Marc Marquez Mulai Dihinggapi Keraguan Usai Pilih Gresini Ducati sebagai Timnya untuk MotoGP 2024

MARC Marquez mulai dihinggapi keraguan usai pilih Gresini Ducati sebagai timnya untuk MotoGP 2024. Pembalap Repsol Honda tersebut terang-terangan mengakui bahwa mentalitasnya terganggu usai mengambil keputusan tersebut.

Marc Marquez memutuskan untuk gabung Gresini Ducati untuk MotoGP 2024. Keputusan ini sekaligus mengakhiri kerja samanya bersama Repsol Honda yang telah berlangsung 12 tahun.

The Baby Alien -julukan Marquez- mengungkapkan bahwa salah satu alasan mengapa dirinya meninggalkan tim pabrikan Jepang itu adalah karena ingin bisa tampil kompetitif lagi setelah menjalani masa-masa sulit dengan Honda dalam beberapa musim terakhir. Pemilihannya untuk membela Ducati pun bukannya tanpa alasan, yakni karena mereka punya motor terbaik di MotoGP saat ini.

Akan tetapi, ternyata Marquez masih menemui kesulitan terutama dari segi mentalitas setelah memutuskan bergabung dengan tim satelit Ducati itu. Dia mengungkapkan bahwa dirinya masih dihantui oleh banyak keraguan soal kemampuannya sendiri karena menjalani masa-masa sulit dengan Honda selama beberapa musim terakhir.

“Dari segi mental saya sangat sulit (setelah pindah ke Gresini), terutama karena saya sangat gugup. Banyak keraguan setiap hari, setiap minggu. Ubah pola pikir Anda setiap hari, setiap minggu. Tapi kami mencoba menanganinya dengan cara terbaik,” kata Marquez dilansir dari Motosan, Rabu (8/11/2023).

Ya, juara MotoGP enam kali itu memang sedang menjalani musim terberatnya bersama Repsol Honda di musim 2023 ini. Dia sangat sering mengalami kecelakaan dan kesulitan untuk bersaing di papan atas sehingga baru mengumpulkan 81 poin saja dari 17 seri yang membuatnya tercecer di peringkat 14 klasemen.