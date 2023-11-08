Francesco Bagnaia soal Persaingan dengan Jorge Martin dalam Berebut Gelar Juara MotoGP 2023: Tahun Ini Terasa Berbeda!

SEPANG – Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, mengomentari persaingan perebutan gelar juara MotoGP 2023 yang dihadapinya kini dengan Jorge Martin. Menurutnya, persaingan musim ini terasa berbeda dari tahun sebelumnya.

Hal itu dirasakan Bagnaia karena dirinya dan Jorge Martin diketahui sama-sama bersaing menggunakan motor balap Ducati. Tak ayal, kekuatan yang dimiliki pun bisa sama kuatnya.

Kondisi ini tak seperti musim lalu, di mana Bagnaia bersaing dengan pembalap dari tim pabrikan lain, yakni Fabio Quartararo dari Yamaha. Bagnaia pun sukses menang atas Quartararo.

Tetapi tahun ini, Bagnaia harus bersaing dengan Jorge Martin yang berasal dari tim satelit Ducati, yakni Pramac. Bagi Pecco -panggilan akrab Bagnaia, Martin sendiri punya kualitas ciamik dalam dunia balap motor.

Tak ayal, Bagnaia merasa persaingannya terasa berbeda. Pecco kini harus lebih bersiap menghadapi lawan dengan kualitas motor yang serupa.