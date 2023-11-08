Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Francesco Bagnaia soal Persaingan dengan Jorge Martin dalam Berebut Gelar Juara MotoGP 2023: Tahun Ini Terasa Berbeda!

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |06:16 WIB
Francesco Bagnaia soal Persaingan dengan Jorge Martin dalam Berebut Gelar Juara MotoGP 2023: Tahun Ini Terasa Berbeda!
Jorge Martin dan Francesco Bagnaia bersaing sengit perebutkan gelar juara MotoGP 2023. (Foto: MotoGP)
A
A
A

SEPANG – Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, mengomentari persaingan perebutan gelar juara MotoGP 2023 yang dihadapinya kini dengan Jorge Martin. Menurutnya, persaingan musim ini terasa berbeda dari tahun sebelumnya.

Hal itu dirasakan Bagnaia karena dirinya dan Jorge Martin diketahui sama-sama bersaing menggunakan motor balap Ducati. Tak ayal, kekuatan yang dimiliki pun bisa sama kuatnya.

Jorge Martin dan Francesco Bagnaia

Kondisi ini tak seperti musim lalu, di mana Bagnaia bersaing dengan pembalap dari tim pabrikan lain, yakni Fabio Quartararo dari Yamaha. Bagnaia pun sukses menang atas Quartararo.

Tetapi tahun ini, Bagnaia harus bersaing dengan Jorge Martin yang berasal dari tim satelit Ducati, yakni Pramac. Bagi Pecco -panggilan akrab Bagnaia, Martin sendiri punya kualitas ciamik dalam dunia balap motor.

Tak ayal, Bagnaia merasa persaingannya terasa berbeda. Pecco kini harus lebih bersiap menghadapi lawan dengan kualitas motor yang serupa.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement