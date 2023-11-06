Turnamen Biliar di HUT ke-34 MNC Group Berlangsung Seru nan Meriah, Ini Harapan Peserta

JAKARTA – Turnanen biliar dalam rangka HUT ke-34 MNC Group tahun ini berjalan seru dan meriah. Para peserta pun membeberkan harapannya soal penyelenggaraan turnamen ini.

Peserta berharap turnamen biliar ini bisa diadakan lebih banyak lagi. Mereka berharap turnamen bisa diadakan hingga dua kali dalam setahun.

Ya, pertandingan sektor tunggal biliar dalam HUT ke-34 MNC Group diikuti yang 31 tim telah berakhir hari ini, Senin (6/11/2023). Ibnu Fajar dari MNC Finance keluar sebagai juara.

Ibnu sukses mengalahkan Rizky dari SMN/HITS pada partai puncak melalui duel sengit. Laga yang digelar di Puslatnas POBSI, Jakarta, Senin (6/11/2023) itu berakhir dengan skor 2-1.

Ibnu mengapresiasi ajang internal MNC Group tersebut. Dia berharap ke depannya turnamen bisa digelar lebih sering, setidaknya setahun dua kali.

"Kalau menurut saya, event ini bagus, terlebih lagi kalau diadakan enam bulan sekali," kata Ibnu kepada MNC Portal Indonesia, Senin (6/11/2023).

"Itu karena karyawan di sini kemampuannya hampir rata dan tidak terlalu berbeda," lanjutnya.