SPORT LAIN

Final Biliar HUT Ke-34 MNC Group: MNC Finance Sabet Gelar Juara di Nomor Tunggal!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |20:41 WIB
Final Biliar HUT Ke-34 MNC Group: MNC Finance Sabet Gelar Juara di Nomor Tunggal!
Laga final biliar nomor perorangan dalam HUT ke-34 MNC Group. (Foto: Muhammad Gazza/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

HASIL final biliar HUT Ke-34 MNC Group sudah diketahui. MNC Finance pun sukses menyabet gelar juara di nomor tunggal.

Ya, laga babak final kejuaraan biliar sektor tunggal dalam rangka HUT ke-34 MNC Group sudah berlangsung Puslatnas POBSI, Jakarta, Senin (6/11/2023) malam WIB. Pertandingan pun berlangsung meriah.

Final biliar HUT Ke-34 MNC Group. Foto: Muhammad Gazza/MNC Portal Indonesia

Duel final di nomor tunggal ini mempertemukan Ibnu Fajar dari MNC Finance melawan Rizky dari SMN/HITS. Hasilnya, Ibnu sukses menumbangkan Rizky dari SMN/HITS pada partai puncak sektor tunggal dengan skor 2-1.

Atas hasil tersebut, Ibnu pun meraih gelar juara di sektor tunggal kejuaraan tahun ini. Rizky harus puas mengakhiri gelaran dengan posisi runner-up.

Ibnu juga membawa pulang hadiah sebesar Rp1,5 juta. Sementara itu, Rizky yang menjadi runner-up berhak mendapat hadiah sebesar Rp1 juta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
