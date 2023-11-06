Final Biliar HUT Ke-34 MNC Group: MNC Finance Sabet Gelar Juara di Nomor Tunggal!

HASIL final biliar HUT Ke-34 MNC Group sudah diketahui. MNC Finance pun sukses menyabet gelar juara di nomor tunggal.

Ya, laga babak final kejuaraan biliar sektor tunggal dalam rangka HUT ke-34 MNC Group sudah berlangsung Puslatnas POBSI, Jakarta, Senin (6/11/2023) malam WIB. Pertandingan pun berlangsung meriah.

Duel final di nomor tunggal ini mempertemukan Ibnu Fajar dari MNC Finance melawan Rizky dari SMN/HITS. Hasilnya, Ibnu sukses menumbangkan Rizky dari SMN/HITS pada partai puncak sektor tunggal dengan skor 2-1.

Atas hasil tersebut, Ibnu pun meraih gelar juara di sektor tunggal kejuaraan tahun ini. Rizky harus puas mengakhiri gelaran dengan posisi runner-up.

Ibnu juga membawa pulang hadiah sebesar Rp1,5 juta. Sementara itu, Rizky yang menjadi runner-up berhak mendapat hadiah sebesar Rp1 juta.