Buka Kualifikasi PON Biliar, Hary Tanoesoedibjo Bakar Semangat Para Atlet: Berikan yang Terbaik

JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI), Hary Tanoesoedibjo, membakar semangat para atlet yang akan mentas di Kualifikasi PON Biliar. Dia berpesan kepada para atlet untuk memberikan yang terbaik dalam setiap pertandingan.

Hal tersebut disampaikan Hary Tanoesoedibjo saat membuka babak kualifikasi PON XXI 2024 yang diikuti oleh 295 atlet biliar dari berbagai provinsi tersebut. Mereka siap bertarung memperebutkan tiket ke putaran final Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024.

“10 atlet terbaik akan maju pada ajang olahraga multicabang nasional terbesar ini pada 8 September 2024. Saya harap mereka nanti akan mengeluarkan semua kemampuannya bertanding di kesempatan ini,” ujar Hary, seraya membagikan foto serta video kegiatan pada laman Instagram miliknya, Minggu (5/11/2023).

Hary menegaskan, ajang ini juga merupakan persiapan untuk berlaga di pentas dunia. Turnamen pentas internasional tersebut merupakan ajang yang rencananya akan digelar di Jakarta pada tahun depan.