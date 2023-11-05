Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Buka Kualifikasi PON Biliar, Hary Tanoesoedibjo Bakar Semangat Para Atlet: Berikan yang Terbaik

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |11:36 WIB
Buka Kualifikasi PON Biliar, Hary Tanoesoedibjo Bakar Semangat Para Atlet: Berikan yang Terbaik
Hary Tanoesoedibjo kala membuka Kualifikasi PON Biliar. (Foto: POBSI)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI), Hary Tanoesoedibjo, membakar semangat para atlet yang akan mentas di Kualifikasi PON Biliar. Dia berpesan kepada para atlet untuk memberikan yang terbaik dalam setiap pertandingan.

Hal tersebut disampaikan Hary Tanoesoedibjo saat membuka babak kualifikasi PON XXI 2024 yang diikuti oleh 295 atlet biliar dari berbagai provinsi tersebut. Mereka siap bertarung memperebutkan tiket ke putaran final Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024.

Haru Tanoesoedibjo. Foto: Isty Maulidya/MNC Portal Indonesia

“10 atlet terbaik akan maju pada ajang olahraga multicabang nasional terbesar ini pada 8 September 2024. Saya harap mereka nanti akan mengeluarkan semua kemampuannya bertanding di kesempatan ini,” ujar Hary, seraya membagikan foto serta video kegiatan pada laman Instagram miliknya, Minggu (5/11/2023).

Hary menegaskan, ajang ini juga merupakan persiapan untuk berlaga di pentas dunia. Turnamen pentas internasional tersebut merupakan ajang yang rencananya akan digelar di Jakarta pada tahun depan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/43/3181979/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_bojue_championship_2025_9_ball_international_open-yKs5_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Bojue Championship 2025 – 9 Ball International Open di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/43/3176976/pelatnas_biliar_indonesia-0PXH_large.jpg
Target Medali SEA Games 2025: Tim Asdep Orlit Kemenpora Tinjau Ketat Pelatnas POBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175916/simak_jadwal_siaran_langsung_predator_pbs_world_championship_series_di_gtv-MYJj_large.jpeg
Live di GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Predator PBS World Championship Series
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175146/hary_tanoesoedibjo-FXWg_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Ungkap Penyebab Predator – PBS World Championship Series 2025 Digelar di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175119/hary_tanoesoedibjo-avBY_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Resmi Buka Predator – PBS World Championship Series 2025 di Bali, Diikuti 48 Negara dengan Hadiah Rp10 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174112/kevin_sanjaya_menyambut_antusias_kunjungan_shane_van_boening_ke_indonesia-tf7w_large.jpg
Kevin Sanjaya Antusias Sambut Kunjungan Shane Van Boening ke Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement