HOME SPORTS NETTING

Sama-sama Adaptasi, Marcus/Rayhan Berharap Bisa Langsung Nyetel Jelang Debut di India

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |06:29 WIB
Sama-sama Adaptasi, Marcus/Rayhan Berharap Bisa Langsung Nyetel Jelang Debut di India
Marcus Gideon akan berpasangan dengan Rayhan Nurfadillah di Syed Modi International 2023 (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ganda putra Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon/Muhammad Rayhan Nur Fadillah, tengah mempersiapkan diri jelang debut pada dua turnamen di India. Keduanya berharap bisa langsung nyetel jelang penampilan debut mereka.

Sebagaimana diketahui, Marcus/Rayhan merupakan salah satu pasangan anyar di sektor ganda putra setelah Marcus/Kevin resmi tak lagi berduet. Marcus/Rayhan direncanakan untuk tampil di dua turnamen di India, yakni Syed Modi India International 2023 (28 November - 3 Desember 2023) dan Guwahati Masters 2023 (5-10 Desember 2023).

Baik Marcus dan Rayhan bisa dibilang merupakan pemain yang posisinya lebih sering di belakang saat bersama dengan pasangan sebelumnya. Itu membuat keduanya perlu adaptasi lebih jelang debutnya nanti.

"Tipe bermain pasti agak berbeda dibandingkan dulu, tetapi kita, kan, harus menyesuaikan arahnya ke mana," ucap Marcus kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Jumat (3/11/2023).

"Ada pelatih juga, kan. Diskusi atau tanya-tanya juga pasti ada jalan keluarnya bagaimana," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
