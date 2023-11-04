Ini Fokus Marcus Gideon Jelang Comeback Bersama sang Pasangan Baru Rayhan Nur Fadillah

MARCUS Fernaldi Gideon mengaku tidak sabar untuk kembali ke lapangan bulu tangkis usai pulih dari cedera. Namun, dia perlu bekerja keras untuk kembali ke performa terbaiknya seperti sebelum cedera.

Marcus telah dipastikan akan memiliki pasangan baru untuk comeback, yaitu Muhammad Rayhan Nur Fadillah. Mereka berdua diharapkan debut pada dua turnamen di India yakni Syed Modi India International 2023 (28 November-3 Desember 2023) dan Guwahati Masters 2023 (5-10 Desember 2023).

Sebelum comeback, Marcus ngebut menjalani latihan di waktu persiapan yang tersisa. Selain teknik, persoalan fisik ternyata menjadi fokus bagi Marcus terutama soal menurunkan berat badan.

"Ya persiapan cukup baik ya kemarin saya baru latihan 2-3 minggu ini. Terus awal-awal latihan kan hampir lima bulan absen, berasa banget tuh, dari berat badan juga naik banyak, tapi sekarang udah turun setengah lah," ucap Marcus kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung.

"Tapi sekarang udah mulai mengimbangi, kemarin kan awal-awal masih keteteran. Mereka latihan terus saya banyak off, sekarang udah mendingan udah bisa mengimbangi," lanjutnya.