Eks Petinggi LCR Honda Dukung Jorge Martin Juara Dunia MotoGP 2023

EKS petinggi LCR Honda, Oscar Haro, menjagokan Jorge Martin juara dunia MotoGP 2023. Menurutnya, pembalap tim Pramac Ducati itu sama sekali tidak merasakan tekanan untuk juara seperti halnya sang pesaing Francesco Bagnaia.

Sebagaimana diketahui, Bagnaia dan Martin sedang bersaing ketat dalam perebutan gelar juara MotoGP 2023. Saat ini, Pecco sedang memimpin klasemen dengan mengoleksi 389 poin, hanya unggul 13 angka saja dari Martinator.

Martin berhasil menempel Bagnaia semakin ketat setelah mencetak hasil manis di MotoGP Thailand 2023. Pasalnya, pria asal Spanyol itu keluar sebagai pemenang dalam sesi sprint dan balapan utama.

Haro mengatakan sama sekali belum melihat Martin dalam tekanan dalam perebutan gelar juara. Lain cerita dengan Pecco yang dinilai mengalami tekanan karena berusaha mempertahankan posisi pertama dan gelar juara musim lalu.

BACA JUGA: Enea Bastianini Tetap di Tim Pabrikan Ducati meski Jorge Martin Juara Dunia MotoGP 2023

“Kami belum melihat Martin dalam tekanan untuk menjadi yang pertama, dia melakukan pekerjaannya. Sebaliknya, Pecco berada di bawah tekanan besar,” ucap Haro, dikutip dari Motosan, Minggu (5/11/2023).

“Dia tertekan karena menjadi yang pertama dan tidak menikmati motor miliknya seperti yang dinikmati Martin,” sambungnya.