Enea Bastianini Tetap di Tim Pabrikan Ducati meski Jorge Martin Juara Dunia MotoGP 2023

ROMA - Enea Bastianini dipastikan tetap berada di tim pabrikan Ducati Lenovo untuk MotoGP 2024 sekali pun Jorge Martin juara dunia pada musim ini. Hal itu ditegaskan oleh manajer pribadi sang pembalap yakni Carlo Pernat.

Rumor berembus kencang Bastianini akan didepak dari tim pabrikan bila Martin berhasil juara dunia MotoGP 2023. Akan tetapi, La Bestia sejatinya sudah memperpanjang kontrak hingga 2024.

Menurut Penat, perpanjangan kontrak Bastianini dengan Ducati Lenovo sudah ditandatangani. Artinya, pembalap asal Italia itu sudah dipastikan akan tetap bersama tim tersebut setidaknya hingga musim depan.

"Bastianini memiliki kontrak dua tahun bersama Ducati. Tahun pertama bersama dengan tim Lenovo dan opsi tahun kedua berakhir pada 30 Agustus 2023," ungkap Penat dikutip dari Motosan, Minggu (5/11/2023).

"Keputusan apakah dirinya akan terus bersama tim pabrikan atau pindah ke Pramac tergantung dari Ducati. Pada 30 Agustus, Ducati memperpanjang opsi kontrak Bastianini bersama tim Lenovo hingga 2024," lanjut pria asal Italia itu.

Ducati dan Lenovo bisa saja mengganti keputusannya dan memilih untuk menukar Bastianini dengan Martin. Namun, Penat akan berusaha keras untuk memperjuangkan kliennya jika memang hal itu terjadi.