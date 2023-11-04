Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Ketum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo Umumkan Bakal Ada Turnamen Biliar Internasional Pertama di Indonesia

Isty Maulidya , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |21:12 WIB
Ketum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo Umumkan Bakal Ada Turnamen Biliar Internasional Pertama di Indonesia
Ketum PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo buka Kualifikasi PON Biliar. (Foto: Isty Maulidya/MPI)
A
A
A

TANGERANG – Ketua Umum (Ketum) PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo mengumumkan bakal ada turnamen biliar berlevel intenasional pertama di Indonesia. Kabar baik itu disampaikan Hary kala membuka babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) Biliar, di Labewa Cue Sport, Tangerang, pada Sabtu (4/11/2023).

"Rencananya memang kita sedang mempersiapkan turnamen biliar tingkat internasional, dan ini yang pertama kali ada di Indonesia," kata Hary Tanoeseodibjo, Sabtu (4/11/2023).

Rencananya turnamen itu akan dibuka untuk umum, dan ditargetkan akan ada 30 hingga 40 negara yang berpartisipasi. Turnamen ini juga digadang-gadang sebagai turnamen biliar tingkat internasional yang pertama kali digelar di Indonesia. Total hadiah yang disediakan juga tak main-main, yaitu sebesar USD 100.000 (Rp1,5 miliar)

"Sekitar tanggal 20 November ini di Jakarta, dan diikuti oleh banyak negara, mungkin bisa 30-40 negara kita buka seluas-luasnya hadiahnya juga menarik ya, mestinya akan banyak yang ikut hadiahnya, 100 ribu dollar totalnya," lanjut pria yang akrab disapa HT tersebut.

Kualifikasi PON Biliar resmi digelar (Isty/MPI)

Hary Tanoe optimis bahwa cabang olahraga biliar akan semakin dikenal dengan keikutsertaan biliar di kompetisi nasional. Selain itu, banyaknya peserta yang masuk dalam babak kualifikasi ini menunjukkan bahwa olahraga biliar semakin diminati oleh masyarakat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/43/3181979/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_bojue_championship_2025_9_ball_international_open-yKs5_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Bojue Championship 2025 – 9 Ball International Open di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/43/3176976/pelatnas_biliar_indonesia-0PXH_large.jpg
Target Medali SEA Games 2025: Tim Asdep Orlit Kemenpora Tinjau Ketat Pelatnas POBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175916/simak_jadwal_siaran_langsung_predator_pbs_world_championship_series_di_gtv-MYJj_large.jpeg
Live di GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Predator PBS World Championship Series
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175146/hary_tanoesoedibjo-FXWg_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Ungkap Penyebab Predator – PBS World Championship Series 2025 Digelar di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175119/hary_tanoesoedibjo-avBY_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Resmi Buka Predator – PBS World Championship Series 2025 di Bali, Diikuti 48 Negara dengan Hadiah Rp10 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174112/kevin_sanjaya_menyambut_antusias_kunjungan_shane_van_boening_ke_indonesia-tf7w_large.jpg
Kevin Sanjaya Antusias Sambut Kunjungan Shane Van Boening ke Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement