Ketum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo Umumkan Bakal Ada Turnamen Biliar Internasional Pertama di Indonesia

TANGERANG – Ketua Umum (Ketum) PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo mengumumkan bakal ada turnamen biliar berlevel intenasional pertama di Indonesia. Kabar baik itu disampaikan Hary kala membuka babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) Biliar, di Labewa Cue Sport, Tangerang, pada Sabtu (4/11/2023).

"Rencananya memang kita sedang mempersiapkan turnamen biliar tingkat internasional, dan ini yang pertama kali ada di Indonesia," kata Hary Tanoeseodibjo, Sabtu (4/11/2023).

Rencananya turnamen itu akan dibuka untuk umum, dan ditargetkan akan ada 30 hingga 40 negara yang berpartisipasi. Turnamen ini juga digadang-gadang sebagai turnamen biliar tingkat internasional yang pertama kali digelar di Indonesia. Total hadiah yang disediakan juga tak main-main, yaitu sebesar USD 100.000 (Rp1,5 miliar)

"Sekitar tanggal 20 November ini di Jakarta, dan diikuti oleh banyak negara, mungkin bisa 30-40 negara kita buka seluas-luasnya hadiahnya juga menarik ya, mestinya akan banyak yang ikut hadiahnya, 100 ribu dollar totalnya," lanjut pria yang akrab disapa HT tersebut.

Hary Tanoe optimis bahwa cabang olahraga biliar akan semakin dikenal dengan keikutsertaan biliar di kompetisi nasional. Selain itu, banyaknya peserta yang masuk dalam babak kualifikasi ini menunjukkan bahwa olahraga biliar semakin diminati oleh masyarakat.