SPORT LAIN

Tonton Kualifikasi PON Biliar di RCTI+ dan Vision+

MNC Media , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |10:56 WIB
Tonton Kualifikasi PON Biliar di RCTI+ dan Vision+
Saksikan Kualifikasi PON Biliar di RCTI+ atau Vision+. (Foto: PB POBSI)
A
A
A

JAKARTA – Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional XXI/2024 Aceh-Sumut akan segera digelar. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) Hary Tanoesoedibjo membakar semangat para atlet agar mampu memberikan yang terbaik.

Pertandingan Kualifikasi PON biliar yakni Labewa Cue Sports ditayangkan di RCTI+ dan Vision+ pada 4-15 November.

“Tantangan dimulai! Para atlet biliar berbakat bersaing dengan semangat menuju Pekan Olahraga Nasional XXI 2023/2024 yang akan berlangsung pada tanggal 4-15 November 2023 di Labewa Cue Sports. Siapa yang akan maju ke tahap selanjutnya? Saksikan di RCTI+ dan Vision+!,”ujar Hary, Jumat (3/11/2023).

Sebelumnya, Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Pembinaan Prestasi (Rakor Binpres) 2023, yang akan menjadi langkah awal persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024 di Aceh - Sumatera Utara.

Kualifikasi PON Biliar

Kegiatan ini akan dihadiri oleh pengurus provinsi (pengprov) POBSI se-Indonesia dan akan diselenggarakan pada tanggal 9 Oktober 2023 di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Rakor Binpres ini menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa kualifikasi untuk cabang olahraga biliar pada PON XXI/2024 berjalan dengan lancar dan sukses. Babak kualifikasi untuk cabang olahraga biliar di PON ini dijadwalkan akan berlangsung mulai tanggal 4 hingga 15 November 2023 di Labewa Cue Sport, Karawaci, Tangerang, Banten.

(Rivan Nasri Rachman)

