Amankan Start Posisi Ke-2 di F1 GP Sao Paulo 2023, Charles Leclerc Akui Kaget

SAO PAULO – Pembalap Scuderia Ferrari, Charles Leclerc kaget ketika mengetahui dirinya berhasil mengamankan posisi kedua di sesi kualifikasi Formula One (F1) GP Sao Paulo 2023. Hasil itu membuat Leclerc kaget sekaligus senang karena bisa start kedua pada balapan yang digelar di Sirkuit Autodromo Jose Carlos Pace, Brasil nanti.

Ya, Leclerc berhasil membukukan waktu tercepat kedua dalam kualifikasi GP Sao Paulo 2023 dengan waktu 1 menit 11,021 detik. Dia hanya terpaut 0,294 detik dari pembalap Red Bull, Max Verstappen, yang mengunci pole position.

Namun, cuaca buruk menjadi tantangan yang sangat berat bagi pembalap asal Monako itu. Sebab, angin semakin lama semakin kencang berhembus di sesi kualifikasi hingga terasa seperti melaju di atas trek basah.

Leclerc pun menilai cuaca ekstrem seperti itu sangat gila. Dia mengaku belum pernah merasakan hal seperti itu sepanjang karier balapnya di Formula 1. Oleh karena itu, dia sangat senang meski gagal membukukan hattrick pole position dalam tiga seri terakhir.

“Q1 berjalan sangat baik, hanya dibutuhkan satu set ban, keseimbangan kendaraan sangat baik. Di Q2 saya melakukan lap aman, itu sudah cukup. Di Q3, perubahan angin benar-benar gila dan cengkeraman mobil nol. Rasanya treknya basah, tapi kering. Hanya karena angin!” kata Leclerc dilansir dari Speedweek, Sabtu (4/11/2023).