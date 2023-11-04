Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Disuruh Pilih Sergio Perez atau Daniel Ricciardo, Max Verstappen: Tidak Adil!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |02:06 WIB
Disuruh Pilih Sergio Perez atau Daniel Ricciardo, Max Verstappen: Tidak Adil!
Max Verstappen dan Daniel Ricciardo bicara dalam konferensi pers jelang F1 GP Brasil 2023 (Foto: Reuters/Carla Carniel)
SAO PAULO - Max Verstappen enggan menjawab pertanyaan soal siapa yang lebih dipilihnya menjadi rekan setim, Sergio Perez atau Daniel Ricciardo. Baginya, pertanyaan semacam itu tidaklah adil.

Kegagalan Perez meraih poin di F1 GP Meksiko 2023 membuat kabar didepaknya pembalap 33 tahun dari Red Bull Racing makin santer terdengar. Posisinya kemungkinan akan diganti mantan partner Verstappen, yakni Ricciardo.

Max Verstappen dan Sergio Perez mendengarkan briefing internal Red Bull Racing jelang F1 GP Brasil 2023 (Foto: Reuters/Amanda Perobelli)

Namun, pembalap asal Belanda itu tak ingin larut dalam rumor tersebut. Dia pun tak bisa memilih antara Ricciardo dan Perez saat ditanya pewarta jelang F1 GP Brasil 2023 di Sirkuit Autodromo Jose Carlos Pace (Interlagos), Sao Paulo.

"Saya sangat dekat dengan Ricciardo saat masih menjadi rekan satu tim. Akan tetapi, hal itu juga terjadi kepada Checo (sapaan akrab Perez), kami memiliki hubungan yang baik," ungkap Verstappen dilansir dari Speedweek, Sabtu (4/11/2023).

"Tidak adil jika saya harus menjawab pertanyaan lebih memilih siapa di antara keduanya," lanjut pembalap asal Belanda itu.

Menurutnya, kedua pembalap itu merupakan atlet yang sangat baik. Tak hanya itu, mereka juga merupakan partner yang baik bagi Verstappen.

