SPORT LAIN

Duel Tyson Fury vs Oleksandr Usyk Diundur ke 2024, Gara-Gara Francis Ngannou?

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |00:06 WIB
Duel Tyson Fury vs Oleksandr Usyk Diundur ke 2024, Gara-Gara Francis Ngannou?
Tyson Fury bakal berduel dengan Oleksandr Usyk pada Februari 2024 (Foto: Reuters/Ahmed Yosri)
WACANA duel Tyson Fury vs Oleksandr Usyk akhirnya diundur ke 2024. Awalnya, duel antara kedua petinju itu dijadwalkan berlangsung pada Desember 2023 di Arab Saudi.

"Tyson Fury dan Oleksandr Usyk akan bertarung untuk perebutan sabuk kelas berat pada Februari 2024 di RIyadh, Arab Saudi," tulis ESPN, dikutip pada Jumat (3/11/2023).

Tyson Fury berduel dengan Francis Ngannou (Foto: Reuters/Ahmed Yosri)

Sebelumnya, Fury dan Usyk dijadwalkan akan adu pukul pada 23 Desember 2023 mendatang. Namun, tampaknya rencana awal tersebut akan batal terlaksana.

Dipercaya, salah satu alasannya karena Fury masih harus mengobati lukanya seusai berduel dengan mantan jagoan UFC, Francis Ngannou. Duel yang terjadi akhir pekan lalu dimenangi petinju berjuluk The Gypsy King tersebut.

Kemenangan tersebut menuai kontroversi karena banyak orang yang merasa Ngannou sejatinya memenangi duel itu. Terlebih lagi, Fury sempat tersungkur pada ronde ke-3 setelah menelan pukulan hook kiri telak.

