HOME SPORTS NETTING

3 Wakil Ganda Indonesia, Siap Menembus Babak Semifinal Hylo Open 2023, LIVE di iNews, New Home of Badminton

MNC Media , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |15:27 WIB
3 Wakil Ganda Indonesia, Siap Menembus Babak Semifinal Hylo Open 2023, LIVE di iNews, New Home of Badminton
Saksikan perjuangan wakil Indonesia di Hylo Open 2023 di iNews. (Foto: MNC Media)
A
A
A

TURNAMEN bulu tangkis Hylo Open 2023 telah memasuki babak perempatfinal dan berlangsung hari ini, Jumat (3/11/2023). Dengan semangat yang membara, Indonesia berhasil menyisakan 3 wakil terbaiknya yang siap berjuang menuju babak semifinal dan meraih kemenangan untuk naik di podium tertinggi.

Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati berhasil melaju ke babak perempatfinal usai Rehan/Lisa mengalahkan pasangan Denmark, Mads Vestergaard/Christine Busch dengan skor 21-17 dan 22-20.

Rehan/Lisa dipastikan akan menghadapi pasangan Inggris di pertandingan perempat final nanti, yakni Callum Hemming/Estelle van Leeuwen.

Kemenangan serupa juga didapat pasangan ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. Apri/Fadia berhasil menumbangkan wakil Belanda, Kirsten De Wit/Kelly Van Buiten dalam pertarungan dua gim dengan skor 21-10 dan 21-11. Pada babak perempat final, Apri/Fadia bertemu pasangan China, Li Yi Jing/Luo Xu Min.

Rehan Naufal/Lisa Ayu

Kemudian, pasangan ganda campuran, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja berhasil menang atas wakil Amerika Presley Smith/Allison Lee dengan skor 21-14, 19-21 dan 21-15. Mereka akan berhadapan dengan Tang Chun Man/Tse Ying Suet asal Hong Kong di perempat final

