Hindari Kejaran Jorge Martin, Francesco Bagnaia Bakal Maksimalkan Sesi Sprint Race

BURIRAM - Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia bertekad untuk menghindari kejaran Jorge Martin (Pramac Ducati) di klasemen sementara MotoGP 2023. Untuk itu dengan tersisa tiga balapan lagi, Bagnaia bakal tampil total, termasuk ia akan berusaha memaksimalkan sprint race.

Bagi Bagnaia, dirinya mampu tampil baik di balapan utama, namun kerap melempem di sprint race. Karena itulah ia berniat untuk memperbaiki hasilnya di sesi sprint race tersebut.

Hal itu dilakukan Bagnaia jelas demi bisa menjadi juara MotoGP 2023. Meski saat ini ia memuncaki klasemen sementara MotoGP 2023, posisinya terancam karena pesaing terdekatnya di klasemen, Martin, berhasil menang di MotoGP Thailand 2023, Minggu 29 Oktober 2023.

Pecco -sapaan akrab Bagnaia- yang mengakhiri balapan pada posiso ketiga mendapat berkah naik ke urutan kedua. Sebab, Brad Binder (Red Bull KTM) diturunkan karena sempat menginjak track limit sebelum finis.

Kini, Bagnaia dan Martin hanya berselisih 13 poin di klasemen sementara. Pecco mengatakan dalam kondisi mental yang bagus menjelang tiga seri balapan terakhir MotoGP 2023.

"Mari kita lihat. Kami memulai tiga balapan di luar negeri dengan keunggulan tiga poin dan sekarang selisihnya menjadi 13 poin. Jadi neracanya bagus. Dan hal baiknya adalah saya menemukan perasaan terbaik saya lagi," kata Bagnaia dilansir dari Speedweek, Jumat (3/11/2023).