Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Martin Mulai Tertekan dengan Persaingan Juara MotoGP 2023, Duel dengan Francesco Bagnaia Makin Panas?

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |11:24 WIB
Jorge Martin Mulai Tertekan dengan Persaingan Juara MotoGP 2023, Duel dengan Francesco Bagnaia Makin Panas?
Jorge Martin kala mentas di MotoGP. (Foto: Reuters)
A
A
A

BURIRAM – Pembalap Pramac Ducati, Jorge Martin, mulai tertekan dengan persaingan juara MotoGP 2023. Akankah kondisi ini membuat duel Jorge Martin dengan pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, makin panas?

Dua pembalap Ducati, Jorge Martin dan Bagnaia, memang bersaing sengit dalam memperebutkan gelar juara MotoGP 2023. Kini, mereka hanya terpaut 13 poin di klasemen sementara.

Jorge Martin dan Francesco Bagnaia

Martin sukses memenangi empat balapan utama dan tujuh sprint race musim ini. Lima balapan sprint race terakhir sukses dimenangi pembalap Spanyol itu berturut-turut.

Sementara itu, Bagnaia yang saat ini berada di posisi puncak berhasil memenangi enam balapan utama dan empat sprint race. Namun, terakhir kali dirinya memenangi sprint race adalah di MotoGP Austria pada Agustus 2023.

"Kami sangat kuat di balapan utama, jadi kami harus menjaga konsentrasi tetap tinggi dan mencoba untuk memenangi balapan," ujar Martin, dikutip dari Speedweek, Rabu (1/11/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement