Jorge Martin Mulai Tertekan dengan Persaingan Juara MotoGP 2023, Duel dengan Francesco Bagnaia Makin Panas?

BURIRAM – Pembalap Pramac Ducati, Jorge Martin, mulai tertekan dengan persaingan juara MotoGP 2023. Akankah kondisi ini membuat duel Jorge Martin dengan pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, makin panas?

Dua pembalap Ducati, Jorge Martin dan Bagnaia, memang bersaing sengit dalam memperebutkan gelar juara MotoGP 2023. Kini, mereka hanya terpaut 13 poin di klasemen sementara.

Martin sukses memenangi empat balapan utama dan tujuh sprint race musim ini. Lima balapan sprint race terakhir sukses dimenangi pembalap Spanyol itu berturut-turut.

Sementara itu, Bagnaia yang saat ini berada di posisi puncak berhasil memenangi enam balapan utama dan empat sprint race. Namun, terakhir kali dirinya memenangi sprint race adalah di MotoGP Austria pada Agustus 2023.

"Kami sangat kuat di balapan utama, jadi kami harus menjaga konsentrasi tetap tinggi dan mencoba untuk memenangi balapan," ujar Martin, dikutip dari Speedweek, Rabu (1/11/2023).