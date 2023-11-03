Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Sergio Perez Angkat Bicara soal Isu Didepak dari Red Bull jika Gagal Finis di Posisi 2 pada F1 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |08:56 WIB
Sergio Perez Angkat Bicara soal Isu Didepak dari Red Bull jika Gagal Finis di Posisi 2 pada F1 2023
Sergio Perez kala membela Red Bull Racing. (Foto: Reuters)
A
A
A

SAO PAULO – Pembalap asal Meksiko, Sergio Perez, angkat bicara soal isu masa depannya di F1. Disebut akan didepak dari Red Bull Racing jika gagal finis di posisi kedua pada F1 2023, Perez dengan tegas membantahnya.

Perez mengatakan bahwa semua sudah jelas tertulis di kontraknya. Jadi, masa depannya tak ditentukan soal hal itu.

Sergio Perez

"Ya, memang rumor yang beredar seperti itu. Akan tetapi, saya memiliki kontrak dan semuanya sudah jelas termasuk juga soal di mana posisi saya musim depan," ungkap Perez dikutip dari Crash, Jumat (3/11/2023).

"Itu semua hanya rumor," tambahnya.

Belakangan ini, ramai dibicarakan soal kemungkinan Perez kehilangan posisi di Red Bull. Dipercaya bahwa dirinya memiliki beberapa kontrak yang mengharuskan berada di posisi tertentu dan dengan mengumpulkan sejumlah poin tertentu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/37/3092986/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-abu-dhabi-2024-di-vision-klik-di-sini-jZg07ox1hs.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/37/3090438/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-qatar-2024-duel-mclaren-vs-ferrari-DEsCZ7jCBW.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement