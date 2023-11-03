Sergio Perez Angkat Bicara soal Isu Didepak dari Red Bull jika Gagal Finis di Posisi 2 pada F1 2023

SAO PAULO – Pembalap asal Meksiko, Sergio Perez, angkat bicara soal isu masa depannya di F1. Disebut akan didepak dari Red Bull Racing jika gagal finis di posisi kedua pada F1 2023, Perez dengan tegas membantahnya.

Perez mengatakan bahwa semua sudah jelas tertulis di kontraknya. Jadi, masa depannya tak ditentukan soal hal itu.

"Ya, memang rumor yang beredar seperti itu. Akan tetapi, saya memiliki kontrak dan semuanya sudah jelas termasuk juga soal di mana posisi saya musim depan," ungkap Perez dikutip dari Crash, Jumat (3/11/2023).

"Itu semua hanya rumor," tambahnya.

Belakangan ini, ramai dibicarakan soal kemungkinan Perez kehilangan posisi di Red Bull. Dipercaya bahwa dirinya memiliki beberapa kontrak yang mengharuskan berada di posisi tertentu dan dengan mengumpulkan sejumlah poin tertentu.