Buntut Konflik di Jalur Gaza, F1 GP Abu Dhabi 2023 Terancam Batal

ABU DHABI - Buntut konflik di Jalur Gaza, F1 GP Abu Dhabi 2023 terancam batal. Pasalnya, Uni Emirat Arab (UEA) dikhawatirkan bakal menjadi sasaran serangan karena memiliki hubungan yang erat dengan Israel.

Menurut laporan Motorsport Magazine, Kamis (2/11/2023), tim-tim F1 saat ini tengah mempertanyakan keselamatan dan keamanan di F1 GP Abu Dhabi 2023 yang akan digelar pada 24-26 November. Sebab, mereka khawatir konflik antara Israel dan Hamas dapat menarik negara-negara tetangga dan faksi-faksi.

Para pejabat kabarnya tengah memantau situasi yang terjadi saat ini. Namun, sebenarnya masalah tersebut sudah sempat dibahas sekilas dua pekan lalu di GP Amerika Serikat 2023 karena salah satu kepala tim menanyakan risiko balapan di Sirkuit Yas Marina saat bertemu dengan petinggi F1.

Saat itu, mereka diberitahu tingkat ancaman saat ini tidak dianggap signifikan. Alhasil, balapan akan tetap berjalan sesuai rencana yakni pada 26 November mendatang.

Akan tetapi, saat ini pemerintah UEA sedang meneliti kemungkinan konflik akan menyebar ke luar Gaza setelah serangan yang dilakukan Hamas kepada Israel di awal bulan ini. Untuk itu, ada kemungkinan GP Abu Dhabi 2023 dibatalkan.

Untuk diketahui, Amerika Serikat berlomba untuk memperkuat pertahanan udara di sekitar fasilitas militer mereka yang terletak di UEA. Salah satunya adalah pangkalan udara Al Dhafra, yang terletak 30 mil (48 km) dari Sirkuit Yas Marina.