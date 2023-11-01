Aryono Miranat Pastikan Duet Kevin Sanjaya/Rahmat Hidayat Siap Jalani Debut di Korea Masters 2023

JAKARTA – Pasangan baru, Kevin Sanjaya Sukamuljo/Rahmat Hidayat dipastikan siap untuk menjalani debut di ajang Korea Masters 2023. Menurut pelatih ganda putra Indonesia, Aryono Miranat, persiapa Kevin/Rahmat sudah matang dan kini tinggal menunggu aksi mereka saja.

Setelah sekian lama akhirnya Kevin/Rahmat bakal melakukan debut di turnamen BWF World Tour dalam gelaran Korea Masters 2023. Turnamen Super 300 itu akan berlangsung pekan depan, tepatnya pada 7-12 November di Gwangju, Korea Selatan.

Duet anyar itu pun telah mempersiapkan diri dengan baik menjelang tampil perdana di Korea Masters 2023. Mereka sudah berlatih bersama lagi setelah sebelumnya Rahmat, turun dalam dua turnamen di Surabaya bersama duet lamanya, Muhammad Rayhan Nur Fadillah.

Karena itu, Aryono menilai anak buahnya itu sudah siap mentas di Negeri Gingseng. Bahkan, mereka bakal langsung lanjut tampil di Kumamoto Japan Masters 2023 pada pekan berikutnya.

“Persiapan Kevin/Rahmat jelang ke Korea Masters sudah cukup baik setelah sebelumnya sempat dua minggu tidak bisa berlatih bersama, karena Rahmat tengah bermain pada dua turnamen Indonesia Challenge dan Indonesia Masters di Surabaya bersama Muhammad Rayhan Nur Fadillah,” kata Aryono dikutip dari rilis PBSI, Rabu (1/11/2023).

"Selama di Pelatnas Cipayung, Kevin berlatih dengan coach Thomas Indratjaya. Setelah bisa berlatih bersama, kembali dengan Rahmat. Mereka pada akhir pekan ini akan berangkat ke turnamen Korea Masters dan lanjut ke Jepang Masters di Kumamoto,” tambahnya.