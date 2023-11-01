Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Aryono Miranat Pastikan Duet Kevin Sanjaya/Rahmat Hidayat Siap Jalani Debut di Korea Masters 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |22:02 WIB
Aryono Miranat Pastikan Duet Kevin Sanjaya/Rahmat Hidayat Siap Jalani Debut di Korea Masters 2023
Pasangan Kevin Sanjaya/Rahmat Hidayat siap tampil di Korea Masters 2023. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Pasangan baru, Kevin Sanjaya Sukamuljo/Rahmat Hidayat dipastikan siap untuk menjalani debut di ajang Korea Masters 2023. Menurut pelatih ganda putra Indonesia, Aryono Miranat, persiapa Kevin/Rahmat sudah matang dan kini tinggal menunggu aksi mereka saja.

Setelah sekian lama akhirnya Kevin/Rahmat bakal melakukan debut di turnamen BWF World Tour dalam gelaran Korea Masters 2023. Turnamen Super 300 itu akan berlangsung pekan depan, tepatnya pada 7-12 November di Gwangju, Korea Selatan.

Duet anyar itu pun telah mempersiapkan diri dengan baik menjelang tampil perdana di Korea Masters 2023. Mereka sudah berlatih bersama lagi setelah sebelumnya Rahmat, turun dalam dua turnamen di Surabaya bersama duet lamanya, Muhammad Rayhan Nur Fadillah.

Karena itu, Aryono menilai anak buahnya itu sudah siap mentas di Negeri Gingseng. Bahkan, mereka bakal langsung lanjut tampil di Kumamoto Japan Masters 2023 pada pekan berikutnya.

Kevin Sanjaya Sukamuljo

“Persiapan Kevin/Rahmat jelang ke Korea Masters sudah cukup baik setelah sebelumnya sempat dua minggu tidak bisa berlatih bersama, karena Rahmat tengah bermain pada dua turnamen Indonesia Challenge dan Indonesia Masters di Surabaya bersama Muhammad Rayhan Nur Fadillah,” kata Aryono dikutip dari rilis PBSI, Rabu (1/11/2023).

"Selama di Pelatnas Cipayung, Kevin berlatih dengan coach Thomas Indratjaya. Setelah bisa berlatih bersama, kembali dengan Rahmat. Mereka pada akhir pekan ini akan berangkat ke turnamen Korea Masters dan lanjut ke Jepang Masters di Kumamoto,” tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/14/40/2920057/momen-haru-dan-respek-kento-momota-berhasil-juara-di-korea-masters-2023-usai-2-tahun-meredup-puaPXMGBNT.jpg
Momen Haru dan Respek Kento Momota Berhasil Juara di Korea Masters 2023 Usai 2 Tahun Meredup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/11/40/2918732/ester-nurumi-tetap-bersyukur-meski-gagal-lolos-ke-final-korea-masters-2023-QFvpwo6M4Y.jpg
Ester Nurumi Tetap Bersyukur meski Gagal Lolos ke Final Korea Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/11/40/2918544/hasil-semifinal-korea-masters-2023-ester-nurumi-tumbang-di-tangan-tunggal-putri-jepang-wakil-indonesia-habis-1IqjJ1mxyt.jpg
Hasil Semifinal Korea Masters 2023: Ester Nurumi Tumbang di Tangan Tunggal Putri Jepang, Wakil Indonesia Habis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/10/40/2918047/tembus-4-besar-ester-nurumi-siap-hadapi-keuletan-wakil-jepang-di-semifinal-korea-masters-2023-WTlWetS254.jpg
Tembus 4 Besar, Ester Nurumi Siap Hadapi Keuletan Wakil Jepang di Semifinal Korea Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/10/40/2917968/hasil-perempatfinal-korea-masters-2023-libas-wakil-thailand-ester-nurumi-amankan-tiket-semifinal-6W0kDvb0vX.jpg
Hasil Perempatfinal Korea Masters 2023: Libas Wakil Thailand, Ester Nurumi Amankan Tiket Semifinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/40/2917490/kevin-sanjaya-rahmat-hidayat-beberkan-penyebab-kalah-dari-wakil-taiwan-di-16-besar-korea-masters-2023-RYFk72pMZG.jpg
Kevin Sanjaya/Rahmat Hidayat Beberkan Penyebab Kalah dari Wakil Taiwan di 16 Besar Korea Masters 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement