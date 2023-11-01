Direktur Ducati Buka-bukaan soal Kontrak Marc Marquez di Gresini Ducati, Ada Opsi Perpanjangan?

DIREKTUR Ducati, Paolo Ciabatti, buka-bukaan soal kontrak Marc Marquez di Gresini Ducati. Dia menegaskan bahwa Marquez hanya akan dikontrak satu tahun di tim satelit Ducati itu dan tak ada opsi perpanjangan sejauh ini.

Ya, Marc Marquez resmi gabung Gresini Ducati pada MotoGP 2024. Dia meninggalkan zona nyamannya bersama Repsol Honda yang sudah terjalin sejak debut di MotoGP pada 2013.

Sejatinya, kontrak Marquez bersama Honda sendiri baru akan berakhir pada musim 2024. Namun, kedua pihak sepakat untuk mengakhirinya lebih cepat pada akhir musim ini.

Pindah ke Gresini, Marc Marquez dipastikan bakal setim dengan adik kandungnya, Alex Marquez. Soal kontrak Marquez di Gresini sendiri, sejumlah pihak kerap mempertanyakan akankah Marquez berkarier lama di Ducati.

Paolo Ciabatti mengatakan bahwa sejauh ini kontrak Marquez hanya berdurasi satu tahun, tanpa opsi apa pun. Tetapi, dia tetap membuka peluang adanya kesepakatan lain yang bisa terjadi di tahun berikutnya.

"Kontrak Marquez (bersama Gresini) hanya satu tahun tanpa opsi apa pun antara Marquez dan tim tersebut," ungkap Ciabatti, dilansir dari Crash, Rabu (1/11/2023).

"Kita lihat nanti apa yang akan terjadi pada tahun berikutnya," tambahnya.