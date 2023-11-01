Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Luca Marini Ikut Diisukan Gantikan Marc Marquez di Repsol Honda, Tinggalkan Tim Valentino Rossi di MotoGP 2024?

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |13:17 WIB
Luca Marini Ikut Diisukan Gantikan Marc Marquez di Repsol Honda, Tinggalkan Tim Valentino Rossi di MotoGP 2024?
Luca Marini dan Valentino Rossi. (Foto: VR46 Racing Team)
NAMA Luca Marini ikut diisukan gantikan Marc Marquez di Repsol Honda pada MotoGP 2024. Jika benar merapat, Luca Marini tentunya akan meninggalkan tim balap milik sang kakak, Valentino Rossi, pada akhir musim ini.

Rumor ini muncul seiring dengan hengkangnya Marc Marquez dari Repsol Honda. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu memilih merapat ke tim satelit Ducati, yakni Gresini, mulai msusim depan.

Luca Marini

Hingga kini, Repsol Honda masih mencari pembalap pengganti Marc Marquez untuk gelaran MotoGP 2024. Beberapa nama diisukan akan mengisi posisi tersebut, termasuk Luca Marini.

Padahal, Luca Marini sendiri masih terikat kontrak bersama klub Valentino Rossi, yakni Mooney VR46. Terkait isu itu, Marini pun angkat bicara.

Pembalap asal Italia itu mengaku senang dengan rumor tersebut. Tetapi, Luca Marini mengaku masih terikat kontrak dengan tim satelit Ducati saat ini dan klausul tersebut tak bisa diubah.

Luca Marini pun merasa masih senang membela Mooney VR46. Sebab, tim itu tampil kuat saat ini di MotoGP.

"Jika rumor itu benar, saya sangat senang," ucap Marini dikutip dari Motosan, Rabu (1/11/2023).

"Akan tetapi, saya sudah memiliki kontrak bersama VR46 dan tak ada klausul yang bisa diubah," lanjutnya.

"Saya sangat puas dengan hasil yang didapatkan bersama tim ini dan tujuan kami hingga 2025 berjalan ke arah yang baik," jelas Luca Marini.

